한국 고교 2연속…경복고, 제2회 ‘NBA 라이징 스타즈 인비테이셔널’ 우승

사진=NBA 아시아 제공

NBA 라이징 스타즈 인비테이셔널(NBA Rising Stars Invitational)서 2년 연속 한국 고등학교가 우승을 차지했다. 올해의 주인공은 경복고다.

NBA 라이징 스타즈 인비테이셔널이 28일 싱가포르 OCBC 아레나에서 성황리에 막을 내렸다. 이번 대회에서는 경복고등학교(대한민국)가 남자부, 세이카여자고등학교(일본)가 여자부 우승을 차지했다.

남자부 결승에서 일본 돗토리조호쿠고와 대한민국 경복고가 맞붙었다. NBA 챔피언 제레미 린(Jeremy Lin)과 미치 리치먼드(Mitch Richmond), WNBA 챔피언 로렌 잭슨(Lauren Jackson)이 경기장을 찾은 가운데, 돗토리조호쿠고가 1쿼터를 2점 차로 앞서며 기선을 제압했다. 그러나 경복고는 2쿼터부터 경기 주도권을 되찾았고, 이후 리드를 끝까지 지켜 82-72 승리를 거두며 우승을 차지했다.

경복고 주장 윤지원은 우승 후 "대회를 준비하는 동안 끝까지 집중력을 유지하기 위해 노력했다"며 "팀원들과 함께 우승을 차지하고 결승 MVP까지 수상하게 되어 매우 뜻깊었으며, 시상식이 가장 기억에 남는 순간이었다"고 소감을 밝혔다.

사진=NBA 아시아 제공

또한 K-팝 그룹 LNGSHOT은 결승전에 앞서 선수들을 응원한 데 이어, 매진된 OCBC 아레나에서 축하 공연을 펼치며 대회의 피날레를 장식했다. 이번 무대는 LNGSHOT의 싱가포르 첫 공연이다. 대회 종료 후에는 선수들의 활약을 기리는 시상식도 진행됐다.

남자부 결승 MVP로 윤지원이 선정됐고, 베스트 5에도 윤지원·윤지훈이 이름을 올리면서 영예를 누렸다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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