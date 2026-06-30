펫산업의 ‘선진국화’… 판매업 줄고 운송·장묘·미용 늘었다

지난해 반려동물 관련 업종 중 가장 많이 늘어난 분야는 운송업으로 나타났다. 게티이미지뱅크

국내 반려동물 산업이 ‘선진국화’ 되고 있다. 반려동물을 ‘파는’ 것과 관련된 수입·판매·생산업장은 줄고, 보호자와 반려동물과 삶을 공유하는 업종인 운송·장묘·미용업은 늘어난 것으로 나타났다.

29일 농림축산식품부는 2025년 동물보호·복지 실태조사 결과를 발표했다. 농식품부는 동물보호법 제94조에 따라 매년 동물 등록 현황, 동물 구조 및 조치 현황, 반려동물 영업장 현황, 동물보호관 및 명예동물보호관 현황 등을 조사해 그 결과를 알리고 있다.

우선 지난해 반려동물 영업장은 2만4384개소로, 전년(2만3565개소) 대비 3.5% 증가했고 종사자 수도 3만426명으로 3.8% 늘었다. 업종별 비중을 보면 미용업(44.5%), 위탁관리업(23.8%), 판매업(11.4%) 순이었다.

전년 대비 증가한 업종은 운송업(20.5%), 장묘업(7.2%), 미용업(6.6%), 위탁관리업(3.4%), 전시업(0.2%)이었으며, 수입업(11.5%), 판매업(10.5%), 생산업(4.5%)은 감소했다. 이 같은 변화에 대해 한 펫산업 관계자는 “한국의 반려산업 및 문화가 점차 선진국에 가까워지는 증표로 본다”고 말했다.

2025년 국내 반려동물 영업장 현황 이미지. 농림축산식품부 제공

반려동물 등록 부문에서는 지난해 신규 등록은 24만7000마리로 전년보다 4.9% 줄었다. 누적 등록은 367만6000마리.

개, 고양이, 토끼, 닭 등 유실·유기동물의 구조 건수는 9만6000마리로 전년 대비 10.4% 감소했다. 2019년(13만6000마리)에서 지속적으로 줄어들며 처음으로 한 자릿수가 됐다. 동물보호센터는 전년 대비 5개소(2.2%) 늘어난 236개소이며, 직영(87개소) 또는 위탁(156개소) 방식으로 운영 중이다.

지방정부에서 지정한 888명 동물보호관은 동물보호법 위반행위 1281건을 적발했다. 주요 위반사항은 목줄 미착용 등 동물관리 미흡 913건(71.3%), 영업자 준수사항 위반 184건(14.4%) 등으로 나타났다.

김동일 농식품부 동물보호과장은 “반려동물 양육 증가에 따라 동물복지에 관한 관심이 나날이 확대되고 있다”라며 “앞으로도 성숙한 동물복지 문화 조성을 위해 관련 정보를 제공하고, 정책 수립과 제도 개선에 활용하겠다”고 말했다.

2025년 국내 동물보호·복지 실태조사 결과 현황 이미지. 농림축산식품부 제공

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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