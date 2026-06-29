“올해 41세 맞아?” 씨야 남규리, 20년 전 데뷔 시절 그대로인 ‘인형 비주얼’ [스타★샷]

남규리가 변함없이 인형 같은 미모를 인증했다. 출처=남규리 SNS

그룹 씨야 출신 배우 남규리가 변함없는 요정 비주얼을 과시했다.

29일 남규리는 자신의 SNS 채널을 통해 “Show! Music Core 대기실 backstage”라는 글과 함께 음악방송 대기실에서 촬영한 비하인드 컷 여러 장을 공개했다.

남규리가 변함없이 인형 같은 미모를 인증했다. 출처=남규리 SNS

공개된 사진 속 남규리는 화려한 화이트 무대 의상을 입고 인형 같은 자태를 뽐내고 있다. 과감한 오프숄더와 홀터넥이 결합된 상의로 가녀린 어깨 라인을 드러내는가 하면 코르셋 실루엣에 입체적인 리본 디테일을 더해 독보적인 페미닌 무드를 완성했다.

특히 앞뒤 길이가 다른 언밸런스 셔링 스커트에 화이트 가죽 사이하이 부츠를 매치해 러블리하면서도 세련된 반전 매력까지 잡아내며 감탄을 자아냈다.

이를 접한 팬들은 “20년 전 데뷔 시절 미모가 그대로다”, “이날 방송 엔딩 요정이 역대급이었다”, “인형이 걸어 다니는 줄” 등 뜨거운 반응을 보이며 찬사를 아끼지 않았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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