미래 유소년 지도자 위해…KBO, 전국 교육대 티볼대회 개최

사진=KBO 제공

‘예비 유소년 지도자들, 모여라!’

한국야구위원회(KBO)가 30일 보은 야구센터에서 ‘2026 미래 유소년 지도자 전국 교육대학교 티볼대회’를 개최한다.

이 대회는 2007년부터 시작해 올해로 19회째를 맞이했다. 교육대학교 재학생들이 향후 초등학교 교육현장에서 보다 활발하게 학생들의 티볼 활동을 지도할 수 있도록 돕기 위해 만들어졌다. 예비교사들이 티볼 재미와 효과를 직접 체험할 수 있는 기회를 제공하고자 한다.

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전국 10개 교육대학교가 총 12개 팀으로 참가한다. 4개 조로 나눠 예선 리그전을 치르고, 조 1위 4팀이 4강 토너먼트를 진행하여 최종 우승을 가린다. 우승팀에게는 각각 우승 트로피와 상금 100만원을, 준우승팀에게는 트로피와 상금 70만원이 주어진다. 공동 3위 팀에는 트로피와 상금 50만원이 수여된다. 대회 최우수선수(MVP) 수상자와 페어플레이상 수상자는 각각 20만원 상금을 받는다.

이밖에도 다채로운 이벤트가 기다리고 있다. 각 학교별 남녀 학생이 한 명씩 출전해 타구 비거리를 합산하여 승부를 겨루는 홈런왕 페스티벌, 장종훈, 마정길 KBO 재능기부위원과 함께하는 티볼클리닉 등이 예정돼 있다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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