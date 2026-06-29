치과 진료 시 ‘자연치아 보존’ 중요한 이유는

치아 건강은 모든 연령층, 특히 노년층에서 영양 섭취 능력과 전신 건강 유지에 직결된다. 치아에 문제가 생기면 음식 섭취가 어려워지고, 이는 영양 불균형과 체력 저하로 이어져 전신 건강에 심각한 영향을 미칠 수 있다. 따라서 구강 건강을 위해 정기적인 치과 검진과 적절한 치료가 반드시 필요하다.

하지만 많은 환자들이 치주질환이나 충치 증상을 인식하고도 나이가 들었다는 이유로 치료를 미루는 경우가 많다. 이러한 태도는 자연치아 상실을 앞당기고, 건강 악화를 초래할 위험이 크다. 자연치아는 단순한 구강 기관을 넘어 저작 기능뿐 아니라 신경과 치주 인대를 통해 감각 전달과 치아 위치 안정화 같은 중요한 역할을 수행한다.

초기 충치는 거의 통증이 없지만, 진행될수록 찬 음식이나 단 음식을 섭취할 때 시린 증상이 나타난다. 충치가 치아 내 신경까지 침범하면 심한 통증과 함께 붓기, 농양 등의 염증 증상이 나타나며 만성 통증과 치아 상실로 이어질 수 있다.

치주질환은 잇몸이 붓고 쉽게 출혈하며 붉어지는 증상을 보인다. 염증이 심해지면 치조골이 소실되어 치아가 흔들리거나 통증이 심해지고, 결국 치아 상실로 이어질 수 있다. 심각한 경우 구강 내 세균이 혈류로 침투해 심혈관계 질환 등 전신 질환의 위험을 높인다.

충치는 초기 단계에서 충치 부위를 제거하고 레진 등의 인공 충전재로 메워 치아의 기능과 형태를 보존한다. 충치가 심해 신경 손상이 있는 경우 신경 치료 후 크라운을 씌워 치아를 보강한다.

치주질환은 치석과 치태 제거, 올바른 칫솔질과 구강 위생 관리로 초기 치료가 가능하다. 염증이 진행된 경우에는 잇몸 아래 세균과 염증 조직을 제거하는 스케일링 및 루트플래닝 치료가 필요하다. 심한 경우 치주 수술도 고려된다. 이러한 치료는 자연치아를 최대한 보존하여 환자의 구강 건강과 전신 건강을 향상시키는 데 필수다.

치아 손상이 심하거나 치아가 흔들리는 등 보존이 어려운 경우에는 임플란트가 유효한 치료 대안이 된다. 그러나 임플란트는 자연치아 고유의 감각 기능과 충격 완화 능력을 완벽히 대체하지 못한다. 치주 인대가 없어 충격 흡수와 치아 위치의 자연 조절 기능이 부족하며, 잇몸 질환에 더 취약할 수 있다. 따라서 임플란트 시술 전에는 반드시 자연치아 보존에 최우선 가치를 두는 치료 노력이 필요하다.

김민지 광화문 뉴욕S치과 원장은 “자연치아 보존 치료는 어렵고 섬세한 과정이지만 자연치아가 가진 고유의 가치는 임플란트 치료를 능가한다”며 “환자와 의료진 모두가 자연치아 보존을 최우선으로 삼고, 부득이할 때에만 임플란트를 선택하는 신중한 치료 접근이 중요하다”고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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