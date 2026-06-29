여름철 다리가 무겁고 쉽게 붓는다면… 하지정맥류 의심

다리가 무겁고 쉽게 붓는다면 단순한 피로 때문이라고 생각하기 쉽다. 하지만 무더운 여름철 반복되는 다리 부기와 무거움은 하지정맥류의 초기 신호일 수 있어 주의가 필요하다. 특히 휴가철 장거리 운전이나 여행으로 오래 앉아 있거나 장시간 서 있는 일이 많아지는 시기인 만큼 반복되는 증상이 있다면 한 번쯤 원인을 확인해 보는 게 좋다.

하지정맥류는 다리 정맥 속 판막 기능이 약해져 혈액이 심장으로 원활하게 올라가지 못하고 역류하면서 발생하는 혈관 질환이다. 역류한 혈액이 정맥에 머물면서 혈관이 늘어나고 구불구불하게 돌출되는 게 대표적인 특징이다.

여성에게 비교적 흔하지만 남성에게도 발생할 수 있으며, 나이가 들수록 발생 위험이 커진다. 또한 가족력과 임신, 비만, 운동 부족, 장시간 서 있거나 앉아서 근무하는 생활 습관 역시 주요 위험 요인으로 알려져 있다.

특히 여름철에는 기온이 높아지면서 혈관이 확장되고 다리 정맥의 압력이 증가해 하지정맥류 증상이 더욱 두드러질 수 있다. 다리가 무겁고 쉽게 피로하거나 종아리가 당기고 저린 느낌이 들며 발목이 붓는 증상이 나타날 수 있다.

밤에 종아리에 쥐가 나거나 다리가 화끈거리거나 가려운 증상을 호소하는 경우도 있다. 아직 혈관이 눈에 띄게 튀어나오지 않았더라도 이러한 증상이 반복된다면 정확한 진단을 받아 원인을 확인해야 한다.

증상이 지속되거나 정맥 기능 이상이 의심될 때는 혈관 초음파 검사를 통해 정맥의 역류 여부와 혈관 상태를 정확히 확인하게 된다. 다만 정맥의 역류가 확인되더라도 모든 환자가 같은 치료를 받는 것은 아니다.

환자의 증상과 혈관 상태, 질환의 정도를 종합적으로 평가한 뒤 혈관경화요법, 고주파 치료, 베나실 치료(의료용 접착제 폐쇄술) 등 다양한 치료 방법 가운데 환자에게 적합한 치료 계획을 결정하게 된다.

무더운 날씨에는 생활 속 관리도 중요하다. 장시간 같은 자세를 유지하기보다 틈틈이 걸으며 종아리 근육을 움직여주는 것이 정맥 순환에 도움이 된다. 휴가철 장거리 운전이나 비행 중에는 한 시간 정도마다 가볍게 다리를 움직이거나 스트레칭하는 것이 좋으며, 휴식할 때는 다리를 심장보다 높게 올려주는 것도 도움이 될 수 있다. 또한 충분한 수분을 섭취하고 지나치게 뜨거운 환경에 오래 노출되지 않도록 주의하는 것이 하지정맥류 예방과 증상 완화에 도움이 될 수 있다.

양선모 동탄시티병원 원장(일반외과 전문의)은 “하지정맥류는 혈관이 튀어나와 보기 불편한 미용상의 문제가 아니라 혈액순환 이상으로 발생하는 혈관 질환”이라며 “다리가 자주 붓고 무겁거나 통증이 반복된다면 단순한 피로나 노화로만 여기지 말고 정확한 진단을 받아야 한다. 조기에 자신의 혈관 상태를 확인하고 적절한 치료 계획을 세워야 건강한 다리를 오래 유지하는 데 도움이 될 수 있다”고 설명했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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