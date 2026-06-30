본우리반상, ‘특수상권’ 기반 예비 창업자 창업 지원

본우리반상 고대안암점. 사진=본우리반상

본아이에프의 솥밥·화로 브랜드 본우리반상이 특수상권을 기반으로 한 특수상권 발굴부터 입점, 운영까지 축적한 노하우를 활용한 예비 창업자의 창업을 지원하고 있다고 30일 밝혔다.

외식 프랜차이즈 시장 경쟁이 치열해질수록 안정적인 식사 수요를 확보할 수 있는 입지의 중요성이 커지고 있다. 특히 대형병원, KTX 역사, 오피스, 복합쇼핑몰 등 특수상권은 높은 상주 인구를 기반으로 꾸준한 식사 수요가 발생하는 대표적인 입지로 꼽힌다.

그러나 예비 창업자가 특수상권에 직접 진입하기란 쉽지 않다. 일반 상가처럼 부동산 시장에 매물이 공개되는 경우가 많지 않은 데다 입점 기회를 확보하더라도 입찰과 계약, 운영 조건 검토 등 전 과정에서 전문성과 협상력이 요구되기 때문이다.

업체에 따르면 본우리반상의 차별점은 일반적인 부동산 시장에 쉽게 노출되지 않는 특수상권 정보를 체계적으로 확보하고 있다는 점이다. 본사는 공공 입찰 정보와 업계 네트워크를 활용해 일반 예비 창업자가 접근하기 어려운 특수상권 정보를 상시 발굴하고 있으며 공식 채널에 공개되지 않는 입점 기회도 지속적으로 확보하고 있다.

또한 단순히 가맹점을 모집하는 데 그치지 않고 특수상권 입찰 정보 수집부터 상권 발굴 및 검증, 입찰 참여와 조건 협의, 계약 체결, 오픈 이후 운영 안정화까지 전 과정을 지원한다. 복잡한 입찰 절차와 운영 준비에 필요한 시간과 부담을 줄여 예비 창업자가 안정적으로 안착할 수 있도록 돕는 것이 특징이라고 업체 측은 전했다.

본우리반상 고대안암점. 사진=본우리반상

본우리반상이 특수상권에서 경쟁력을 갖춘 배경에는 반복적인 식사 수요가 발생하는 고객층과 솥밥·화로·찌개 등 브랜드의 한식 메뉴가 가진 높은 적합성이 있다. 실제 본우리반상이 운영 중인 특수상권 가운데 대형병원 상권이 약 40%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며 오피스, 복합쇼핑몰, 가든형 상권 등이 뒤를 잇고 있다.

상권 분석 방식도 차별화 요소다. 단순히 유동인구 규모만 보는 것이 아니라 데이터 분석 시스템과 자체 축적한 상권별 운영 데이터를 활용해 신규 상권의 진입 가능성과 운영 안정성까지 종합적으로 검토한다. 이러한 데이터 기반 분석과 축적된 운영 경험이 특수상권 경쟁력으로 이어지고 있다.

무엇보다 대형병원과 KTX 역사, 오피스, 리조트 등 특수상권 운영사는 브랜드 인지도뿐 아니라 안정적인 운영 역량과 공급 체계를 중요하게 평가하는 만큼 본우리반상은 24년 업력의 본아이에프가 구축한 운영 시스템과 물류 인프라를 기반으로 안정적인 매장 운영 경쟁력을 확보하고 있다. 이러한 운영 역량은 대형병원을 비롯한 주요 특수상권 임대인과 운영사들의 신뢰로 이어지며 신규 입점 기회 확보에도 긍정적으로 작용하고 있다는 설명이다.

결국 본우리반상 창업은 단순히 브랜드를 선택하는 것을 넘어 검증된 특수상권과 예비 창업자를 연결하는 과정에 가깝다. 브랜드의 운영 경험과 데이터, 상권 발굴 역량을 바탕으로 특수상권 창업의 진입 장벽을 낮추며 예비 창업자의 안정적인 창업을 지원하고 있다.

본아이에프 컨세션본부 이재의 본부장이 본우리반상 가맹점주 대상 정기교육을 통해 본우리반상의 비전과 방향에 대해서 발표하고 있다. 사진=본우리반상

본아이에프 컨세션본부 이재의 본부장은 “외식 창업의 성패는 브랜드뿐 아니라 어떤 상권에서 시작하는가에 따라 달라질 수 있다”며 “본우리반상은 축적된 특수상권 운영 경험과 데이터를 바탕으로 검증된 상권과 예비 창업자를 연결해 온 만큼 앞으로도 경쟁력 있는 특수상권을 지속 발굴하고 운영 노하우를 고도화해 예비 창업자들이 보다 안정적인 환경에서 창업할 수 있도록 지원할 계획”이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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