‘월드투어 포문’ 베이비몬스터, 잠실 실내체육관 사흘간 달궜다

그룹 베이비몬스터가 강렬한 퍼포먼스와 흔들림 없는 라이브를 선보이며 두 번째 월드투어의 서울 공연을 성공적으로 마무리했다.

베이비몬스터는 지난 26일부터 28일까지 사흘간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 ‘2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)] IN SEOUL’을 개최하고 팬들과 만났다. 첫 번째 월드투어 이후 약 1년 5개월 만에 국내 팬들과 재회한 이번 공연은 3회차 전석 매진에 이어 시야제한석까지 추가 오픈되며 베이비몬스터의 막강한 티켓 파워를 다시 한번 입증했다.

웅장한 밴드 사운드 속 ‘WE GO UP’으로 화려한 포문을 연 베이비몬스터는 ‘춤 (CHOOM)’, ‘BATTER UP’, ‘DRIP’ 등 힙합과 댄스를 오가는 퍼포먼스로 현장의 온도를 단박에 끌어올렸다. 멤버들은 전 세트리스트를 밴드 세션 연주에 맞춰 핸드마이크로 소화하며 압도적인 라이브 실력과 여유로운 무대 매너를 과시했다.

미니 3집 ‘춤 (CHOOM)’ 수록곡을 비롯한 다양한 무대들은 이들의 폭넓은 음악적 스펙트럼을 실감케 했다. ‘MOON’으로 퍼포먼스의 정점을 찍은 베이비몬스터는 이날 최초로 공개한 ‘I LIKE IT’과 ‘LOCKED IN’ 무대를 통해 특유의 음색을 뽐냈다. 여기에 감성적인 발라드 메들리와 역주행 화제곡 ‘REALLY LIKE YOU’, 신곡 ‘SUGAR HONEY ICE TEA’까지 장르를 유려하게 넘나들며 공연을 다채롭게 채웠다.

멤버들의 개성이 고스란히 담긴 솔로 스테이지도 압권이었다. 곡 선정부터 편곡, 연출에 직접 참여해 저마다의 색깔을 녹여낸 멤버들은 각자의 강점을 극대화한 글로벌 히트곡 무대로 올라운더 아티스트로서의 기량을 아낌없이 펼쳐 보였다.

여기에 YG엔터테인먼트의 노하우가 집약된 감각적인 무대 연출이 시너지를 더했다. 거친 질감의 대형 구조물과 입체적인 무대 디자인, 시네마틱한 영상미의 VCR이 서사를 풍성하게 채웠으며, 생생한 라이브 밴드 사운드와 댄서들의 역동적인 군무가 어우러져 오감을 만족시키는 완성도를 자랑했다.

공연 전반에 걸쳐 팬덤 ‘몬스티즈’와의 깊은 교감도 돋보였다. 멤버들은 돌출 무대와 무빙카로 공연장 곳곳을 누비며 팬들과 호흡했고, 새롭게 준비한 앙코르 무대로 현장의 에너지를 최고조로 이끌었다.

베이비몬스터는 “늘 변함없이 곁을 지켜주시는 여러분이 있기에 매 순간이 행복하고 감사하다”라며 “오래도록 저희를 좋아할 수 있도록 용기를 드리는 아티스트가 되겠다. 서울에서 받은 에너지를 안고 앞으로 이어질 모든 공연도 좋은 무대로 보답하겠다”라고 진심 어린 소감을 전했다.

한편, 서울 공연을 성황리에 마친 베이비몬스터는 오는 7월 8일과 9일 일본 고베 글리온 아레나에서 월드투어의 열기를 이어간다. 이들은 아시아와 북미를 넘어 데뷔 이래 처음으로 오세아니아, 유럽, 남미까지 활동 무대를 넓히며 전 세계 5개 대륙의 팬들과 만날 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]