아이브 장원영, 물오른 고혹미…블랙 탑+골드 주얼리로 ‘럭셔리 정석’ [스타★샷]

장원영이 성숙한 매력으로 팬들의 마음을 사로잡았다. 출처=장원영 SNS

그룹 아이브(IVE)의 멤버 장원영이 한층 성숙해진 비주얼로 근황을 전했다.

지난 28일 장원영은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 특별한 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 장원영은 고급스러운 레스토랑에서 여유로운 식사를 즐기는 모습이다. 이날 그는 몸매 라인이 돋보이는 미니멀한 디자인의 블랙 민소매 탑을 착용해 세련되면서도 차분한 분위기를 연출했다.

특히 과하지 않은 고급스러운 주얼리 스타일링이 눈길을 끈다. 입체적인 원통형 펜던트가 돋보이는 골드 네크리스와 깔끔한 뱅글 형태의 팔찌를 매치해 디테일을 더했다. 여기에 자연스럽게 풀어내린 긴 생머리 스타일로 특유의 청순하고 페미닌한 무드를 배가시켰다.

이에 팬들은 댓글을 통해 “하루만 장원영으로 살아보고 싶다”, “매일이 리즈 갱신이다”, “맛있는 음식 많이 먹고 행복하길 바란다” 등의 반응을 보이며 찬사를 아끼지 않았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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