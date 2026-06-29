한지혜, 체지방 얼마나 뺐길래…레깅스로 뽐낸 건강미 [스타★샷]

사진 = 한지혜 SNS 계정

배우 한지혜가 꾸준한 운동으로 다진 탄탄한 몸매를 공개했다.

한지혜는 29일 자신의 SNS에 “오전 운동 완료. 8개월째 운동 중. 체지방 많이 빠졌다”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

이어 “주말 동안 먹은 거 다 뺀 오전 운동!!! 지난주 냉방병 이슈로 목감기 세게 와서 한 주 운동 쉬고. 아직 컨디션이 안 좋지만.. 운동해서 감각 끌어올리기!!!”라고 근황을 전했다.

공개된 사진 속 한지혜는 헬스장에서 그레이 컬러의 민소매 운동복과 블랙 레깅스를 착용한 채 포즈를 취하고 있다. 몸에 밀착되는 운동복에도 군살 없는 탄탄한 보디라인과 건강미 넘치는 몸매가 눈길을 끈다. 손과 발에 착용한 운동 장비에서는 꾸준히 운동을 이어온 그의 노력이 엿보인다.

한편 한지혜는 1984년생으로, 2010년 검사와 결혼했다. 결혼 11년 만인 2021년 딸을 품에 안았으며, 현재는 육아와 함께 활발한 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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