서든어택, 디렉터 쇼케이스서 시즌3 ‘패러독스’ 예고

넥슨의 대표 온라인 FPS(1인칭 슈팅) 게임 ‘서든어택’이 서비스 21주년을 앞두고 대규모 변화와 신규 콘텐츠를 예고했다. 시즌3 업데이트 계획부터 이용자 편의성 개선, 기념 이벤트까지 앞으로의 서비스 방향성을 담은 로드맵을 공개하며 장기 이용자들의 기대감을 높였다.

넥슨은 지난 27일 잠실 DN 콜로세움에서 서든어택 디렉터 라이브 쇼케이스를 열고 2026 시즌3 업데이트 계획과 21주년 기념 콘텐츠를 공개했다고 29일 밝혔다.

이번 쇼케이스는 김태현 서든어택 디렉터가 직접 무대에 올라 신규 시즌 콘텐츠와 서비스 개선 방향을 소개하는 자리로 마련됐다. 현장과 온라인을 통해 공개된 내용에는 게임 플레이 경험을 강화하기 위한 다양한 업데이트 계획이 담겼다.

먼저 2026 시즌3 ‘패러독스(Paradox)’가 공개됐다. ‘보이는 모든 것들의 이면’을 주제로 하는 이번 시즌에서는 시즌패스를 통해 신규 캐릭터 베라(Vera)와 신규 무기 RSR을 선보일 예정이다. 또한 현재 4종으로 운영 중인 생존전 전장에는 맵 로테이션 시스템을 적용해 보다 안정적인 매칭 환경을 제공한다.

이용자 편의성을 높이기 위한 블랙마켓 개선안도 공개됐다. 거래 가능한 보상을 한 번의 클릭으로 거래 상태로 전환할 수 있도록 시스템을 개선하고, 밀봉 아이템을 포함한 거래 가능 아이템 범위를 확대한다. 이벤트 보상 역시 획득 직후 거래할 수 있도록 변경해 이용자들의 편의성을 강화할 계획이다.

이와 함께 이용자가 직접 게임 내 무기 스킨 아이디어를 제안하는 공모전도 진행한다. 오는 7월 16일부터 8월 6일까지 열리는 이번 공모전을 통해 이용자 참여형 콘텐츠를 확대할 예정이다.

새로운 협동 및 경쟁 콘텐츠도 추가된다. ‘둘이서 하나’라는 콘셉트를 살린 협동형 업모드 UP투게더는 21주년 전야제에 맞춰 공개되며, 이용자들이 함께 목표를 달성하는 협력 플레이의 재미를 제공한다. 또한 파티 랭크전에는 2대2 규칙을 적용한 ‘파티 랭크전 2 대 2’를 추가하고 신규 전장 2종도 선보인다. 이 밖에도 16:9 해상도 환경 개선을 통해 더욱 쾌적한 플레이 환경을 제공할 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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