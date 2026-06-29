크래프톤, 2025 ESG 보고서 발간…게임업 특성 반영한 ‘3대 축’ 프레임워크

‘2025 KRAFTON ESG Report’

크래프톤이 게임 산업 특성을 반영한 지속가능한 인프라와 신뢰할 수 있는 퍼블리싱, 책임 있는 AI를 3대 축으로 제시하며 지속가능경영 고도화에 나선다.



크래프톤은 지속가능경영보고서 ‘2025 KRAFTON ESG Report’를 발간했다고 29일 밝혔다.

보고서는 ‘모든 경험에 책임을 담는다(Crafting Responsibility into Every Experience)’는 ESG(환경·사회·지배구조) 방향성 아래 크래프톤의 ESG 관점과 주요 이슈별 관리 방안을 정리했다.

‘크래프톤이 만드는 모든 경험은 지속가능한 기반 위에서 시작되고, 이용자들의 상호작용 속에서 완성되며, 기술을 통해 새로운 미래로 확장된다’는 핵심 메시지를 중심으로 게임 경험 전반에 책임의 기준을 세우고 이를 지속가능경영의 핵심 관리 체계로 삼겠다는 크래프톤의 설명이다.

우선 지속가능경영 기반을 바탕으로 게임업 특성을 반영한 ‘ESG 프레임워크’를 수립했다. ESG 프레임워크는 ▲지속가능한 인프라(Sustainable Infra) ▲신뢰할 수 있는 퍼블리싱(Trusted Publishing) ▲책임 있는 AI(Responsible AI) 3대 축으로 구성된다.

‘지속가능한 인프라’ 영역에서는 친환경 성수 신사옥 설계와 약 9000개 가상머신(VM) 규모의 클라우드 기반 운영 등 게임 경험이 지속될 수 있는 물리적·디지털 기반을 소개했다.

‘신뢰할 수 있는 퍼블리싱’을 통해서는 242개국 글로벌 서비스를 바탕으로 한 시장별 책임 있는 운영 기준을 반영했다. PUBG 자체 안티치트 시스템(KSS) 고도화를 통한 부정행위 계정 제재, 미성년자 보호·콘텐츠 모더레이션 등 ‘신뢰 및 안전(Trust & Safety)’ 체계를 포함한다.

‘책임 있는 AI’ 영역에서는 ISO/IEC 27001·27701 등 글로벌 데이터 보호 체계와 AI Safety 협의체·ESG위원회 점검 체계로 구성된 거버넌스를 통해 AI를 책임 있게 활용하기 위한 원칙을 제시했다.

크래프톤 관계자는 “이번 보고서는 크래프톤이 게임업의 본질과 글로벌 서비스 운영 경험을 바탕으로 ESG를 어떻게 바라보고 관리해 나갈 것인지를 체계적으로 정리한 결과물”이라며 “이용자가 마주하는 모든 경험에 책임의 기준을 세운다는 원칙 아래 지속가능한 인프라와 신뢰할 수 있는 퍼블리싱, 책임 있는 AI 활용을 중심으로 이해관계자와의 신뢰를 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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