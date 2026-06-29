‘사랑이 온다’ 배정남, 첫 스틸 공개…훤칠 비주얼 전업子가 온다

배우 배정남이 KBS 2TV 새 주말드라마 ‘사랑이 온다’를 통해 정감 넘치는 부산 사나이로 변신, 주말 안방극장에 유쾌한 온기를 불어넣는다.

오는 7월 25일(토) 저녁 8시 첫 방송 예정인 KBS 2TV 새 주말드라마 ‘사랑이 온다’(연출 홍석구, 극본 이경희, 제작 몬스터유니온·콘텐츠지)는 깨진 가족의 파편을 모아 세상에서 가장 따뜻한 인생 한 상을 차려내는 두 남녀의 패밀리 레시피 드라마다. 배정남은 극 중 멀끔한 외모와 달리 입을 여는 순간 거침없는 부산 사투리를 쏟아내는 반전 매력의 소유자 ‘조흥식’ 역을 맡았다.

조흥식은 한규림(안희연 분)의 남사친이자, 어머니의 ‘전업자녀’로서 집안일과 반찬가게 일을 살뜰히 돕는 효자다. 든든한 성격과 남다른 근성으로 주변을 편안하게 만드는 인간미를 지닌 인물로, 배정남 특유의 감칠맛 나는 생활 연기가 더해져 극의 활력을 배가시킬 전망이다.

29일 공개된 첫 스틸컷에는 캐릭터에 완벽히 동화된 배정남의 모습이 담겨 눈길을 끈다. 배정남은 쓰러진 박수남(강애심 분)을 향해 걱정 어린 눈빛을 보내며 조흥식의 다정한 심성을 고스란히 드러낸다. 특히 얼굴의 상처와 양팔에 깁스를 한 상태에서도 미소를 잃지 않는 모습으로 언제든 믿고 기댈 수 있는 든든한 존재감을 증명했다.

반면 또 다른 스틸에서는 평소의 친근하고 털털한 모습과 180도 다른 단정하고 세련된 스타일링을 선보여 호기심을 자극한다. 이미지 뒤에 숨겨진 조흥식의 묵직한 아우라가 포착되면서 인물에게 어떤 숨겨진 서사가 있을지 궁금증이 증폭되고 있다.

이처럼 인간미 넘치는 일상부터 예상치 못한 반전 모먼트까지, 조흥식의 변화무쌍한 매력을 현실감 있게 풀어낼 배정남의 활약에 귀추가 주목된다.

한편, KBS 2TV 새 주말드라마 ‘사랑이 온다’는 오는 7월 25일(토) 저녁 8시에 첫 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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