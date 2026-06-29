BTS 지민, 파리 호텔 방에서 슬쩍…장발에 가디건 ‘현실 남친짤’

지민이 파리에서 일상을 보내는 모습을 공개했다. 출처=지민 SNS

그룹 방탄소년단(BTS)의 지민이 프랑스 파리에서의 여유로운 근황을 전했다.

지난 28일 지민은 자신의 SNS를 통해 “우리 스타일리스트 형 그림”이라는 글과 함께 다수의 사진 및 영상을 게재했다.

공개된 사진 속 지민은 금발의 장발 스타일링에 하늘색 가디건과 연청 데님 팬츠를 매치, 감각적이면서도 편안한 캐주얼 룩을 선보였다. 특히 소파에 앉아 태블릿을 응원하는 모습과 호텔 객실에서 트레이닝 슈트를 입고 휴식을 취하는 모습 등이 담겨 팬들의 이목을 모았다. 함께 공개된 영상에는 지민의 스타일리스트가 직접 캐릭터를 스케치하는 과정이 포함되어 눈길을 끌었다.

한편 지민은 지난 24일 프랑스 파리에서 개최된 ‘디올(Dior) 남성 2027 서머 컬렉션 쇼’에 참석했다. 그는 현재 디올의 글로벌 앰배서더로서 브랜드의 얼굴로 활발히 활동 중이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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