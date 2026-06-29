비키정의 와일드디아, ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 문화콘텐츠 부문 1위

2026 고객감동 우수브랜드 문화콘텐츠부문 대상을 수상한 비키정 와일드디아 대표(오른쪽). 사진=새빛컴즈

국내 이벤트 공간 디자이너 비키정 대표가 총괄하는 문화콘텐츠 기업 와일드디아(Wild DeA)가 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 문화콘텐츠 부문에서 1위를 수상하며 공간 연출과 콘텐츠 기획에서의 역량을 입증했다고 29일 밝혔다.

이번 쾌거는 단순히 공간을 꾸미는 차원을 넘어 예술과 문화, 대중과 브랜드를 하나로 묶는 혁신적인 콘텐츠 사업 모델을 다져온 와일드디아의 노력을 높게 평가한 결과다.

와일드디아를 이끌고 있는 비키정 대표는 국내 공간디자인 분야에서 오랜 경험과 독창적인 감각을 바탕으로 활동해 온 대표적인 공간 디자이너다. 그는 기업 브랜드 공간, 문화예술 프로젝트, 전시 및 이벤트 기획, 라이프스타일 콘텐츠 개발 등 다양한 분야에서 차별화된 프로젝트를 선보이며 공간이 사람의 감성과 삶을 변화시키는 힘을 가지고 있다는 철학을 실천해 왔다.

이미지=비키정의 저서 '당신의 공간에도 봄은 온다' 표지

특히 비키정 대표는 최근 출간한 에세이 《당신의 공간에도 봄은 온다》를 통해 공간이 단순한 인테리어가 아니라 사람의 마음과 삶을 치유하고 변화시키는 힘을 가진 존재라는 메시지를 전하며 독자들의 큰 공감을 얻고 있다. 이 책은 공간을 바라보는 새로운 시각과 함께 일상 속 작은 변화가 삶 전체를 바꿀 수 있다는 희망의 메시지를 담아 주목받고 있다.

와일드디아의 가장 큰 경쟁력은 공간에 문화적 가치와 브랜드 스토리를 입히는 기획력이다. 단순히 아름다운 공간을 만드는 것을 넘어 기업의 철학과 브랜드 정체성, 지역의 문화적 특성, 이용자의 감성을 함께 담아내는 콘텐츠 중심의 공간 디자인을 추구한다. 이러한 접근은 기업과 기관, 문화예술 단체 등 다양한 고객들로부터 높은 평가를 받아왔다.

업계에서는 와일드디아가 공간을 하나의 ‘문화 플랫폼’으로 해석하며 디자인 산업의 새로운 방향을 제시하고 있다는 평가도 나온다. 공간을 물리적 환경으로만 보지 않고 사람과 사람, 브랜드와 고객, 문화와 일상을 연결하는 매개체로 바라보는 철학이 차별화된 경쟁력으로 인정받고 있다는 것이다.

비키정 대표는 수상 소감을 통해 “이번 수상은 공간을 통해 사람들에게 희망과 영감을 전하고자 했던 노력의 결과”라며 “앞으로도 와일드디아는 공간과 문화, 사람을 연결하는 창의적인 콘텐츠를 통해 더 많은 이들의 삶에 ‘봄’을 선물하는 브랜드가 되겠다”고 밝혔다.

‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 수상은 와일드디아가 단순한 공간디자인 회사를 넘어 문화콘텐츠 기업으로 성장하고 있음을 보여주는 성과로 공간을 통해 브랜드에 새로운 가치를 더하고 문화적 가치를 확산하는 와일드디아의 행보가 앞으로 어떤 변화를 만들어갈지 관심이 모인다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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