한강 수영장, 주말 찾은 서울 시민에 웰컴 기프트 2000개 제공

한강수영장은 지난 27일 주말 나들이에 나선 서울 시민들을 위해 여의도 한강 수영장에서 '시티 리프레시 프로젝트'가 열렸다고 29일 밝혔다.

이 행사는 여의도 한강 수영장 운영사와 의류 브랜드 데이즈데이즈(DAZE DAYZ)가 공동으로 주관했으며 수영장 방문객들에게 편의 용품을 지원하고 즐거운 휴식 환경을 조성하기 위해 마련된 현장 프로그램이다.

주최 측은 공공장소인 한강 수영장에서 시민들과 긍정적으로 소통하고 상생한다는 기본 방향 아래, 실질적인 현물 혜택 제공에 초점을 맞췄다.

행사일 오전부터 수영장 매표소에서는 피서객 2,000명을 대상으로 웰컴 기프트 패키지가 선착순 무상 지급됐다. 제공된 패키지에는 강한 자외선 차단을 위한 선크림과 헤어케어 샘플, 식수 대용 음료, 쿨링 타월 등이 포함되어 현장 활용도를 높였으며 단시간에 배부가 완료됐다.

물품 지원과 더불어 현장에서는 이용객들의 쾌적한 휴식을 돕는 DJ 플레이가 운영됐다. 다중 이용 시설임을 감안해 과도한 소음을 차단하고 수영장 분위기에 맞는 적절한 배경 음악을 연출해 현장의 활기를 더하는 데 주력했다.

당일 현장을 방문한 시민은 더운 날씨에 실용적인 물품과 시원한 음료를 지원받은 덕에 가족들과 한결 편안하게 주말 물놀이를 즐길 수 있었다고 긍정적인 반응을 보였다.

이번 행사를 기획한 운영사 관계자는 서울 시민의 대표적 피서지인 한강에서 소통의 기회를 마련하고자 했다며, 준비한 기획이 피서객들의 쾌적한 주말에 기여했기를 희망한다고 밝혔다.

한편 여의도 한강 수영장은 도심 속 피서객들을 위해 7월 3일부터 오후 10시까지 야간 연장 운영을 실시할 예정이다. 행사에 참여한 데이즈데이즈는 여름철 스윔웨어를 비롯한 라이프스타일 패션을 전개하고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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