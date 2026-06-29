‘트롯팬덤골프최강전’ 7월 개막…25개 팬덤, 우승 향한 경쟁 돌입

사진 = SBS Life ‘고려기프트배 트롯팬덤골프최강전’

트롯 팬덤이 응원을 넘어 골프장에서 실력을 겨룬다. ‘고려기프트배 트롯팬덤골프최강전’이 참가 모집에서 목표를 웃도는 지원을 기록하며 팬들의 관심을 모았다.

SBS Life 신개념 골프 예능 ‘고려기프트배 트롯팬덤골프최강전’은 지난 6월 21일 참가 모집을 마감한 결과, 모집 목표를 2배 이상 웃도는 신청이 접수됐다고 밝혔다.

사진 = SBS Life ‘고려기프트배 트롯팬덤골프최강전’

공식 플랫폼 ‘스타플래닛’을 통해 총 34개 팀이 지원했으며, 이 가운데 25개 트롯 스타 팬덤이 최종 예선에 진출해 본선 티켓을 놓고 경쟁을 펼친다.

특히 송가인, 김호중, 금잔디, 김용빈, 류원정, 박성온, 장한별 팬덤은 복수 팀이 동시 지원하며 본선 진출권을 놓고 팬덤 내부 경쟁까지 벌어지는 이례적 상황을 연출했다.

참가자들의 연령대도 눈길을 끈다. 평균 연령은 58.3세이며, 50~60대 참가자가 전체의 73.2%를 차지했다. 트롯 시장의 핵심 소비층이자 골프를 즐기는 액티브 시니어가 대거 참여하면서 프로그램의 경쟁력을 입증했다. 참가자는 수도권을 비롯해 영남, 호남, 충청 등 전국 각지에서 고르게 모집돼 전국 단위 팬덤 대결이 성사됐다.

사진 = SBS Life ‘고려기프트배 트롯팬덤골프최강전’

이번 대회의 가장 큰 특징은 팬들의 성과가 응원하는 스타에게도 직접 혜택으로 이어진다는 점이다. 우승팀에는 상금 1천만 원과 함께 응원하는 가수의 ‘더 트롯쇼’ 스페셜 스테이지 출연 기회와 스타·팬클럽 공동 광고 촬영등 다양한 특전이 제공된다.

본선 경기는 오는 7월부터 충남 당진 플라밍고CC에서 9홀 매치플레이 방식으로 진행된다. 경기는 SBS Golf, SBS Golf2, SBS Life 및 유튜브 채널을 통해 순차 공개되며, 약 5개월간 이어질 예정이다.

결승전은 오는 10월 ‘더 트롯쇼 파크 콘서트’특집과 함께 페어웨이 특설무대에서 열리며 역대급 스케일의 피날레를 장식한다.

제작사 스튜디오 라이프는 “전국 트롯 팬덤이 보여준 압도적인 참여 열기에 깊이 감사드린다”며 경쟁과 축제가 결합된 새로운 형태의 팬덤 콘텐츠로 최고의 경험을 선사하겠다”고 밝혔다.

한편 ‘트롯팬덤골프최강전’은 고려기프트, 클라운지몰, 캐디톡, 플라밍고CC, 테라제로가 함께하며, 세부 일정은 스타플래닛 앱과 SBS Golf 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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