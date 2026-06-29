아무도없개, 모델 유소나 유기견 봉사활동 및 2000kg 사료 후원 동참

사진=유소나

아무도없게는 자사 모델 유소나가 유기견들을 위한 따뜻한 나눔 활동에 나서며 선한 영향력을 전했다고 29일 밝혔다.

업체에 따르면 무인 반려동물 편의점 ‘아무도없개’의 모델로 활동 중인 유소나는 최근 유기견 보호단체 코리안독스의 레인보우쉼터를 방문해 봉사활동과 대규모 물품 후원에 참여했다.

이날 유소나는 보호소에 머물고 있는 유기견들의 생활 환경 개선을 위해 견사 청소와 배 식, 산책 등 다양한 봉사활동에 직접 참여했다. 또한 입양을 기다리는 유기견들과 눈을 맞추고 교감하며 생명의 소중함을 나누는 뜻깊은 시간을 보냈다.

사진=유소나

이번 후원은 유소나가 모델로 활동 중인 아무도없개를 비롯해 패리스독, 푸르미, 투투펫, 펫스토리, 뉴알엑스, 펫더맨, 더주스, 테르텐 등 다수의 반려동물 기업들이 함께 뜻을 모아 진행됐다.

참여 기업들은 사료와 간식, 반려동물 용품 등 총 2000kg 규모의 후원 물 품을 코리안독스 레인보우쉼터에 전달했다. 현장에는 이영 전 중소벤처기업부 장관과 코리안독스 김복희 대표를 비롯한 다양한 관계 자들이 참석해 유기동물 보호의 중요성과 지속적인 관심의 필요성을 알렸다.

특히 후원 기업들이 한자리에 모여 직접 봉사활동에 참여하며 유기견 보호를 위한 사회적 책임과 나눔의 가치를 실천했다는 점에서 의미를 더했다.

유소나는 “유기견에 대한 선입견을 개선하는 데 조금이나마 보탬이 되고 싶다”며 “앞으 로도 유기동물에 대한 관심과 따뜻한 시선이 더욱 확산되기를 바란다”고 전했다.

한편 유소나는 사랑의열매 착한펫 캠페인 등 반려동물 관련 사회공헌 활동을 꾸준히 이 어오며 선한 영향력 확산에 앞장서고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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