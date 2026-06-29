서울호서예전, IFBB 내추럴 프로 팬 페스타 개최

전국 고등학생 위한 보디빌딩 토크콘서트 진행. 이미지=서울호서예술실용전문학교

서울호서예술실용전문학교(이하 서울호서예전) 스포츠건강관리계열이 오는 9월 12일 서울호서예전 예술관에서 전국 고등학생과 보디빌딩 팬들을 위한 특별 행사 ‘IFBB 내추럴 프로 팬 페스타’를 개최한다고 29일 밝혔다.

학교에 따름이번 행사는 보디빌더를 꿈꾸는 전국 고등학생들에게 동기부여와 진로 탐색의 기회를 제공하고 현역 프로 선수들과 직접 소통할 수 있는 장을 마련하고자 기획됐다.

행사에는 IFBB 내추럴 프로 선수인 권준, 김승현, 김영빈, 우형재, 이도황, 이유진, 정송영, 조신현, 최은총(총총), 최한진 등 10명의 선수가 참여해 팬들과 뜻깊은 시간을 가질 예정이다. 진행은 피트니스 콘텐츠 크리에이터 ‘트포이(TFE)’가 맡는다.

프로그램은 보디빌딩 토크콘서트를 시작으로 Q&A, 팬싸인회 및 기념촬영 순으로 진행된다. 특히 토크콘서트에는 ‘꿈을 현실로 만드는 방법’, ‘프로가 말하는 성장의 조건’, ‘재능보다 중요한 것’, ‘목표를 이루는 사람들의 습관’ 등을 주제로 현역 프로 선수들의 경험과 노하우를 공유할 예정이다.

이와 함께 참가자들을 위해 협찬사인 하라스포츠, NS프로틴, 함께하닭, 에이블짐 등이 제공하는 약 300만 원 상당의 헬스머신, 보충제, 의류 등 다양한 경품이 제공되는 추첨 이벤트도 마련돼 현장의 열기를 더할 것으로 기대된다.

서울호서예전 스포츠건강관리계열 관계자는 “이번 행사는 보디빌딩을 꿈꾸는 청소년들이 현역 프로 선수들과 직접 소통하며 진로에 대한 비전을 구체화할 수 있는 의미 있는 시간이 될 것”이라며 “앞으로도 스포츠·피트니스 분야의 차세대 인재 양성을 위해 다양한 교육 및 프로그램을 지속적으로 운영할 계획”이라고 전했다.

한편, 서울호서예전 스포츠건강관리계열은 현재 2027학년도 신입생을 모집 중이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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