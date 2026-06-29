‘판타지오 신예’ 유지안, ‘김부장’서 소름 돋는 악행

판타지오 소속 신예 유지안이 SBS 새 금토드라마 ‘김부장’을 통해 성공적인 데뷔를 알렸다.

지난 26일(금) 첫 방송된 SBS 새 금토드라마 ‘김부장’(극본 남대중, 연출 이승영·이소은, 기획 스튜디오S, 제작 스튜디오S·판타지오)은 평범한 아빠가 납치된 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 세상에서 가장 위험한 남자가 되어 복수에 나서는 ‘아빠 유니버스’ 액션 드라마다.

유지안은 극 중 주학건설 회장의 딸이자 교내 막강한 영향력을 행사하는 ‘주혜리’ 역을 맡아, 첫 화부터 강렬한 빌런 연기로 시청자들의 시선을 단숨에 사로잡았다.

이날 방송에서 주혜리(유지안 분)는 자신이 마음에 두고 있던 김남훈(카엘 분)이 김민지(서수민 분)와 가까워지자 질투에 휩싸여 본격적인 괴롭힘을 시작했다. 지독한 괴롭힘 끝에 김민지와 몸싸움을 벌인 주혜리는 도리어 자신이 피해자인 양 당당하게 강경 처벌을 요구하는 뻔뻔함으로 분노를 자아냈다.

주혜리의 잔혹한 악행은 여기서 멈추지 않았다. 김민지의 전학이 결정되었음에도 늦은 밤 그를 공터로 불러내 머리를 내리치는 치명적인 범죄를 저지른 것. 이로 인해 김민지가 의식을 잃자 당황한 주혜리는 사건을 은폐하려 안절부절못하며, 범행이 탄로 날까 봐 주변 상황에 극도로 예민하게 반응하는 불안한 심리를 밀도 있게 그려냈다.

유지안은 상대를 가리지 않는 서늘한 눈빛과 거침없는 언행으로 안하무인 주혜리 캐릭터를 입체적으로 완성, 시청자들의 현실 공분을 이끌어냈다.

첫 데뷔작임에도 불구하고 안정적인 연기력과 독보적인 아우라로 역대급 빌런 캐릭터를 소화해 낸 유지안. 확실한 존재감을 각인시킨 그가 앞으로 남은 회차에서 어떤 활약을 이어갈지 기대가 모인다.

한편, 신예 유지안의 강렬한 활약이 돋보이는 SBS 새 금토드라마 ‘김부장’은 매주 금, 토요일 저녁 9시 50분에 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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