‘팬텀싱어4’ 임규형, 결혼 직접 알렸다…“평생 함께할 사람 생겼다”

사진 = 임규형 SNS 계정

뮤지컬 배우 임규형이 결혼 소식을 직접 알렸다.

임규형은 지난 27일 자신의 팬카페를 통해 결혼 소식을 전했다. 그는 28일 서울 모처에서 결혼식을 올렸다.

그는 “오랜 시간 제 곁을 지켜주며 서로 힘이 되어 준 사람이 있다. 함께 시간을 보내며 앞으로도 이 사람과 같은 방향을 바라보고 살아가고 싶다는 마음이 자연스럽게 커졌고 이제는 그 사람과 평생을 함께 하기로 했다”고 밝혔다.

이어 “갑작스러운 소식에 놀라셨을 수도 있겠지만 저의 새로운 출발을 따뜻한 마음으로 응원해 주신다면 정말 감사하겠다”고 팬들에게 전했다.

그러면서 “앞으로도 뮤지컬 배우로서 그리고 크레즐의 임규형으로서 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

한쳔 임규형은 2019년 뮤지컬 ‘아랑가’로 데뷔했으며, tvN ‘더블 캐스팅’에서 준우승을 차지했다. 이후 JTBC ‘팬텀싱어4’에 출연해 크로스오버 그룹 크레즐로 활동하며 최종 3위에 올랐다. 그는 가수 겸 뮤지컬 배우 김준수가 설립한 소속사 팜트리아일랜드에 소속돼 활동 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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