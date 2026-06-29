딘딘, 홍명보 향해 소신 발언…“책임자라면 먼저 사과했어야”

사진 =딘딘 SNS 계정

래퍼 겸 방송인 딘딘이 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 탈락 이후 홍명보 감독의 기자회견을 두고 소신을 밝혔다.

딘딘은 지난 28일 자신의 SNS에 대한민국과 남아프리카공화국 조별리그 경기를 시청하며 촬영한 라이브 영상을 공개하고, 대표팀 성적과 감독의 역할에 대한 자신의 생각을 밝혔다.

영상에서 그는 “사람들이 뭘 잘못하거나 내가 책임자라면, 팀을 이끌었는데 좋은 결과가 나오지 않았을 때는 반성이 있어야 한다”고 말했다.

이어 “다들 열심히 했을 것이다. 열심히 안 한 사람이 어디 있겠나”라면서도 “그렇다면 ‘정말 죄송합니다. 더 좋은 성적을 냈어야 하는데 죄송합니다’라는 말이 먼저 나와야 한다”고 강조했다.

또 “그냥 ‘좋은 성적을 내려고 노력은 해봤는데 제 책임입니다’고 하면 그걸 누가 그렇게 받아들이겠느냐”며 결과에 대한 책임을 인정하는 것과 국민들이 납득할 수 있는 진정성 있는 사과는 다르다는 소신을 밝혔다.

앞서 홍명보 감독은 남아프리카공화국전 패배로 대표팀이 32강 진출에 실패한 뒤 비판 여론에 직면했다. 그는 29일 기자회견에서 감독직 사퇴를 발표한 뒤 추가 질문을 받지 않고 자리를 떠났고, 이 과정에서 주머니에 손을 넣은 채 퇴장하는 모습이 공개되며 논란이 일었다.

한편 대한민국은 이번 대회 조별리그 A조에서 1승 2패(승점 3)로 3위에 머물렀다. 이후 각 조 3위 팀 가운데 상위 8개국에게 주어지는 32강 진출 티켓 경쟁에서도 밀리며 최종 34위로 대회를 마쳤다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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