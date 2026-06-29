넥슨 ‘마비노기’ 22주년 판타지 파티 성료…업데이트 로드맵 공개

넥슨 제공

22년간 이어진 ‘마비노기’의 여정이 이용자들과 함께한 대규모 축제로 다시 한번 빛났다. 넥슨은 22주년 기념 행사에서 향후 업데이트 방향과 신규 프로젝트를 공개하며 장기 서비스 청사진을 제시했다.

넥슨은 지난 27일 경기도 일산 킨텍스에서 온·오프라인으로 진행한 마비노기 22주년 판타지 파티를 성황리에 마쳤다고 29일 밝혔다.

이번 행사는 마비노기를 오랜 시간 함께해온 이용자 밀레시안에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다. 현장에는 약 3000명의 이용자가 참여했으며, 사전 티켓이 모두 판매되는 등 행사 시작 전부터 높은 관심을 모았다.

행사장에서는 이용자들이 직접 참여할 수 있는 다양한 체험 프로그램이 운영됐다. 팀 세인트바드의 특별 공연을 비롯해 퀴즈 이벤트, 럭키드로우 등 다채로운 콘텐츠가 마련돼 현장을 찾은 이용자들에게 특별한 추억을 선사했다.

이와 함께 온·오프라인으로 진행된 쇼케이스에서는 최동민 마비노기 디렉터가 무대에 올라 여름 대규모 업데이트 ‘RE’의 상세 로드맵을 공개했다.

이번 업데이트는 이용자 의견을 적극 반영해 성장 구조와 주요 콘텐츠 전반을 재정비하는 방향으로 진행된다. 특히 네아르 시스템을 전면 삭제하고, 기존 통행증 중심의 반복 플레이 구조를 개선하는 등 보다 쾌적한 플레이 환경 구축에 초점을 맞췄다.

또한 장비 계승 시스템을 개편해 같은 장비 계열 간 무료 계승을 지원하고, 던전 보상 강화와 신규 성장 콘텐츠 아르카나 각성, 오검 워드 등을 선보인다. 이 밖에도 신규 최상위 던전 탈라 가흐, 아르카나 각성 스킬, 신규 서포터형 펫 햄찌 등 다양한 신규 콘텐츠가 공개돼 이용자들의 기대감을 높였다.

쇼케이스 이후에는 마비노기의 장기적인 발전 방향을 이끌고 있는 민경훈 총괄 디렉터가 무대에 올라 엔진 교체 프로젝트 마비노기 이터니티의 첫 이용자 대상 시연을 깜짝 공개했다.

행사장 내 200석 규모로 마련된 시연존에서는 커스터마이징, 에린 탐험, 수상한 이벤트 등 3종의 에린 투어 콘텐츠를 통해 게임 속 에린의 5개 지역을 직접 체험할 수 있도록 구성됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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