위메이드, ‘지속가능경영보고서 2025’ 발간…서비스 품질·이용자 보호 강화

위메이드가 게임과 블록체인 사업 전반에 ESG 경영을 접목한 성과와 향후 추진 방향을 공개했다. 지속 가능한 성장 기반 마련과 투명한 소통 강화를 위해 ESG 경영 체계를 고도화하고 있다는 설명이다.

위메이드는 2025년 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 주요 성과와 추진 과제를 담은 ‘위메이드 지속가능경영보고서 2025’를 발간했다고 29일 밝혔다.

위메이드는 ESG 경영 전략과 중장기 실행 계획을 이해관계자들과 공유하기 위해 지난 2023년부터 매년 지속가능경영보고서를 발간하고 있다. 이번 보고서는 단순한 ESG 활동 소개를 넘어 게임·블록체인 기업으로서 사업 특성과 연계한 ESG 전략 및 실제 추진 성과를 담는 데 초점을 맞췄다.

보고서에는 기업의 재무적 영향뿐 아니라 사회·환경적 영향까지 함께 고려하는 이중 중대성 평가 결과가 반영됐다. 위메이드는 평가 과정에서 게임·블록체인 산업의 핵심 가치와 연결되는 서비스 품질 관리를 주요 과제로 새롭게 선정하고, 안정적인 서비스 운영과 이용자 보호, 공정한 게임 환경 조성을 위한 노력을 강화했다.

환경(E) 분야에서는 기후변화에 따른 리스크 대응 체계를 마련했다. 국제 표준 기반 기후 시나리오 분석을 통해 기후 변화가 기업 경영에 미치는 재무적 영향을 검토하고, 이에 따른 대응 전략과 2050년까지의 중장기 목표를 제시했다.

사회(S) 부문에서는 인권 영향 평가를 진행하고 개선 과제를 도출해 전사적인 인권 경영 수준을 높였다. 또한 임직원이 안정적인 환경에서 업무에 집중할 수 있도록 전사 유연근무제를 운영하고, 임직원 만족도 조사를 통해 조직문화 개선과 포용적인 근무 환경 조성에도 힘썼다.

거버넌스(G) 측면에서는 이사회 운영의 투명성과 책임성을 강화하기 위해 성과평가를 정례화했다. 아울러 부패방지경영시스템(ISO 37001) 기준에 따른 반부패 및 컴플라이언스 리스크 평가를 실시하고, 전 임직원 대상 윤리 교육을 의무화하는 등 내부 통제 체계 고도화에 나섰다.

위메이드 관계자는 “이번 지속가능경영보고서 2025에는 선언적인 ESG를 넘어 게임과 블록체인 생태계 전반에 ESG 가치를 내재화하기 위한 노력과 성과가 담겼다”며 “앞으로도 사업과 연계된 특화 ESG 과제를 지속적으로 발굴하고 실행하며 책임 있는 글로벌 기업으로 성장해 나가겠다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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