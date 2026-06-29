SOOP, 구글플레이와 협력 강화…‘FC 온라인’ FSL 공식 후원

FSL과 구글플레이 공식 로고. SOOP 제공

SOOP과 구글플레이가 e스포츠 분야 협력 범위를 넓히며 국내 게임 콘텐츠 경쟁력 강화에 나선다. 스타크래프트 e스포츠에 이어 FC 온라인 대표 리그까지 지원 영역을 확대하며 팬들에게 더욱 다양한 관람 경험을 제공할 계획이다.

SOOP은 구글플레이와 e스포츠 파트너십을 확대하고, 넥슨이 주최·주관하고 SOOP이 운영·제작하는 FC 온라인 e스포츠 리그 FSL의 공식 스폰서 협력을 이어간다고 29일 밝혔다.

FSL은 넥슨과 SOOP이 함께 운영하는 FC 온라인 e스포츠 리그로, 국내 최정상급 선수들이 경쟁하는 무대로 자리 잡으며 FC 온라인 e스포츠를 대표하는 대회로 성장해왔다. 이번 시즌부터 구글플레이가 공식 스폰서로 참여하면서 리그의 규모와 팬 접점도 한층 확대될 전망이다.

이번 시즌 FSL 경기는 29일 조 지명식을 시작으로 서울 잠실 DN 콜로세움에서 진행된다. 이후 치열한 경쟁을 거쳐 오는 9월 6일 결승전을 통해 최종 우승자를 가릴 예정이다.

구글플레이는 그동안 SOOP과 함께 스타크래프트 e스포츠 리그를 중심으로 협력 관계를 이어왔다. 구글플레이 ASL 시즌20과 구글플레이 ASL 시즌21의 타이틀 스폰서로 참여하며 국내 e스포츠 팬들과 만났고, 지난 5월 일산 킨텍스에서 열린 구글플레이 ASL 시즌21 결승전 역시 플레이엑스포(PlayX4) 현장에서 개최돼 많은 관심을 받았다.

하반기에는 구글플레이 ASL 시즌22 결승전도 예정돼 있다. 이번 결승전은 잠실 롯데월드 아이스가든에서 개최되며, 역대 최대 규모로 준비돼 현장을 찾는 팬들에게 더욱 쾌적하고 몰입감 있는 관람 환경을 선사할 예정이다.

이번 FSL 후원을 통해 SOOP과 구글플레이의 협력 분야는 기존 스타크래프트 중심에서 FC 온라인까지 확대됐다. 구글플레이는 ASL에 이어 FSL까지 SOOP의 주요 e스포츠 리그를 지원하며 다양한 장르의 e스포츠 콘텐츠를 알리고, 팬들과의 접점을 지속적으로 넓혀갈 방침이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]