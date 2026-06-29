좋은 의자 써도 계속되는 허리 통증…다리저림 번지면 디스크 신호 살펴야

요즘 SNS에는 기능성 의자, 자세 교정 의자, 고가 사무용 의자 광고가 쏟아진다. 허리를 받쳐주고 오래 앉아도 편하다는 설명에 의자를 바꾸는 사람도 많다. 평소 허리가 불편했거나 장시간 앉아서 일하는 사람, 혹은 배우자와 부모님의 허리 건강을 걱정하는 사람이라면 “이번에는 좀 다르지 않을까” 하고 눈길이 가는 것도 사실이다.

하지만 아무리 좋은 의자라도 내 체형과 책상 높이, 앉는 습관에 맞지 않으면 허리 통증은 계속될 수 있다. 특히 한쪽으로 기대거나 허리를 둥글게 말고 앉는 ‘편한 자세’가 반복되면 허리와 골반 주변에 부담이 쌓일 수 있다.

문제는 허리 통증을 의자 탓이나 자세 문제로만 넘기다가 치료 시점을 놓치는 경우다. 단순히 오래 앉아서 생긴 뻐근함이라면 휴식과 자세 교정으로 나아질 수 있지만, 통증이 반복되거나 엉덩이·허벅지·종아리 쪽 저림으로 이어진다면 허리디스크 신호일 수 있다.

허리가 아프면 “디스크인가, 수술해야 하나”를 먼저 걱정하는 사람이 많다. 수술에 대한 두려움에 병원을 미루다가 파스와 찜질로 버티는 사이, 허리 통증은 다리 저림과 마비 증상으로 번져 더 복잡한 상황이 되기도 한다. 류종선 경산중앙병원 정형외과 원장(정형외과 전문의)의 도움말로 허리디스크의 신호 감별법과 치료 원칙을 알아봤다.

◆허리디스크, 요통과 다른 이유

허리 통증이 있다고 모두 허리디스크는 아니다. 오래 앉아 있거나 무리한 활동 뒤 생기는 단순 요통은 근육과 인대의 과부하, 염좌 등이 원인인 경우가 많다. 충분히 쉬면 수일 내 호전되는 사례도 적지 않다.

반면 허리디스크는 척추 뼈 사이에서 충격을 흡수하는 추간판에 문제가 생긴 상태다. 추간판 안쪽의 수핵이 바깥쪽 섬유륜을 밀고 나오면서 주변 신경을 자극하거나 누르면 통증이 발생한다. 이 때문에 허리에만 통증이 머무르지 않고 엉덩이, 허벅지, 종아리, 발끝으로 이어지는 저림이나 방사통이 나타날 수 있다.

기침이나 재채기를 할 때 통증이 순간적으로 심해지거나, 오래 앉아 있을 때 증상이 악화되는 것도 허리디스크에서 비교적 흔히 볼 수 있는 양상이다. 허리를 앞으로 숙일 때 다리 쪽 통증이 심해진다면 단순 근육통보다 신경 압박 가능성을 함께 살펴야 한다.

류 원장은 “허리가 아프다고 해서 모두 디스크는 아니고, 디스크가 있다고 해서 모두 수술이 필요한 것도 아니다”며 “통증의 위치와 방향, 다리 저림이나 감각저하, 근력저하 같은 동반 증상을 함께 봐야 정확한 진단과 치료 방향을 정할 수 있다”고 말했다.

◆다리 저림·감각 저하, 방치하면 근력 약화까지

허리디스크에서 다리 저림은 단순한 불편감으로만 볼 수 없다. 디스크가 신경을 자극하거나 누르면 통증은 허리에만 머물지 않고 엉덩이, 허벅지, 종아리, 발끝으로 이어질 수 있다. 이때 저림이나 감각 둔화가 동반된다면 신경 압박 여부를 확인해야 한다.

2024년 세계신경외과학회연맹 산하 WFNS Spine Committee 권고안도 허리디스크 진단에서 통증의 위치뿐 아니라 근력 검사와 감각 이상 평가를 함께 시행해야 한다고 제시했다. 해당 권고안에는 독일 마르부르크대, 미국 유타대, 일본 오사카의과약과대, 스탠퍼드대 등 대학 연구진이 참여했다. 특히 운동 결손이 있으면 영상검사를 더 이른 시점에 고려해야 한다고 정리했다

류 원장은 “허리디스크의 위험은 허리 통증 자체보다 신경 손상이 누적될 때 나타난다. 초기에는 허리와 엉덩이 통증이 주를 이루지만, 디스크가 신경을 지속적으로 압박하면 다리 저림과 감각 이상으로 진행된다”고 말했다.

이어 “발등이나 발바닥 일부가 무감각하거나 개미가 기어가는 느낌이 지속된다면 신경 손상이 진행 중이라는 신호다. 더 나아가 발가락이나 발목을 위로 들어 올리는 힘이 약해지는 족하수가 생기면 신경 기능이 심각하게 손상된 상태로, 이 단계에서는 비수술 치료만으로 회복이 어렵고 수술을 서둘러야 한다. 배뇨·배변 기능에 이상이 생기는 마미증후군은 즉각적인 응급 처치가 필요한 상황”이라고 덧붙였다.

◆허리디스크 자가 감별법은

류종선 원장에 따르면 허리 통증이 있을 때 다음 상황 중 하나라도 해당된다면 자가 치료보다 정형외과 진료가 먼저다.

▲통증이 2주 이상 지속되거나 안정을 취해도 나아지지 않는 경우 ▲허리에서 시작해 다리로 뻗치는 통증이 뚜렷한 경우 ▲한쪽 다리가 저리거나 감각이 둔한 경우 ▲보행이 힘들거나 발목·발가락 힘이 약해진 경우가 이에 해당한다.

진단은 X선으로 척추 전반의 구조를 확인한 뒤, MRI로 추간판 탈출 위치와 신경 압박 정도를 정밀 평가하는 순서로 진행된다. 특히 40대 이상에서 허리 통증과 함께 야간 통증이나 체중 감소가 동반될 경우, 디스크 외에 척추 전이암이나 척추관 협착증을 배제하기 위한 추가 검사가 필요하다.

류종선 전문의 "허리디스크는 MRI를 찍어봐야 정확한 위치와 심각도를 알 수 있다. 증상이 비슷해 보여도 디스크 탈출 방향과 신경 압박 정도에 따라 치료 계획이 완전히 달라지기 때문에 정밀 진단이 먼저다."

◆수술 없이 낫는 경우가 더 많다?

허리디스크 환자의 85~90%는 적절한 비수술 치료로 호전된다. 비수술 치료는 크게 약물치료, 물리치료, 주사치료, 운동 치료로 구성된다. 급성기에는 소염진통제와 근이완제로 통증과 염증을 조절하면서 안정을 취하고, 2~4주 이후부터는 물리치료와 운동 치료를 병행해 척추 주변 근육을 강화한다.

경막외 스테로이드 주사는 신경 주변 염증을 직접 줄여 통증을 빠르게 경감시키는 데 효과적이며, 4~6주 보존 치료에도 호전이 없거나 통증이 심한 경우에 활용한다. 비수술 치료 기간 동안 가장 중요한 생활 원칙은 오래 앉아 있는 자세를 피하고, 허리를 과도하게 앞으로 숙이는 동작을 줄이는 것이다. 걷기는 혈액순환과 척추 주변 근육 강화에 도움이 되므로, 통증이 허용하는 범위에서 하루 20~30분 이상 유지하는 것이 권고된다.

류 원장은 "비수술 치료를 받으면서 증상이 서서히 나아지고 있다면 충분히 기다릴 수 있다. 하지만 6주 이상 집중 치료를 해도 호전이 없거나, 오히려 신경 증상이 심해지고 있다면 수술 여부를 적극적으로 검토해야 한다"고 말했다.

이어 “허리디스크 수술이 필요한 경우는 명확하다. 6주 이상 적극적인 보존 치료에도 호전이 없거나, 마비·족하수·배뇨 장애 등 신경 기능 손상이 진행되는 경우, 통증이 너무 심해 일상생활과 수면이 불가능한 경우가 수술 적응증에 해당한다”고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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