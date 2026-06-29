“유방암 발생 20년 새 2.4배 급증… ‘조기 발견’이 완치의 유일한 열쇠”

한국 여성에게 유방암은 이제 남의 일이 아니다. 서구화된 식습관과 늦은 결혼과 저출산, 스트레스 등 다양한 요인으로 인해 발생률이 매년 가파르게 상승하고 있기 때문이다. 이승근 유엔비외과의원의 대표원장(유방외과 전문의·의학박사)을 만나 유방암의 현주소와 올바른 관리법에 대해 들었다.

-최근 유방암 발생 추이가 어느 정도로 심각한가.

“통계를 보면 체감 수치가 더욱 명확하다. 인구 10만 명당 유방암 발생 인원이 2002년 약 26.3명이었으나, 2021년에는 약 64.2명으로 집계됐다. 약 20년 사이에 발생률이 2.44배나 급증한 것이다.

유방암환자의 비중은 여전히 40~50대에서 높게 나타나지만, 60~70대 연령층에서도 10배 이상 급격하게 증가하고 있다. 유방암은 이제 성인의 모든 연령대에서 결코 안심할 수 없다.”

-유방암을 조기에 발견하기 위해 가장 중요한 습관은 무엇인가.

“평소 본인의 가슴에 관심을 갖는 것이다. 샤워할 때나 옷을 갈아입을 때 자신의 가슴을 자주 만져보며 멍울이 잡히지는 않는지, 피부 변화는 없는지 세심히 살펴야 한다. 자가 검진을 통해 평소와 다른 점을 빠르게 눈치채는 것이 진단의 시작이다.”

-연령별로 권장하는 검진 방법이 따로 있다면?

“40세 이후부터는 위험도가 더욱 높아지는 시기다. 따라서 2년마다 시행되는 국가검진은 물론, 정기적인 유방 초음파 검사를 병행하는 것을 권장한다. 한국 여성은 유선 조직이 치밀한 ‘치밀 유방’이 많아 엑스레이 촬영만으로는 정확한 진단에 한계가 있을 수 있다. 초음파 검사를 통해 정밀하게 확인하는 과정이 반드시 필요하다.”

-조직검사(중심침생검)에서 양성결과가 나오면 추가 검사할 필요 없나.

“중심침생검은 정확도가 95%에 달하는 우수한 검사지만, 미세한 바늘로 일부 조직만 샘플로 채취하기 때문에 그 결과를 100% 확신할 수는 없다. 만약 초음파나 맘모그래피 영상에서 암이 강하게 의심되는데 조직검사 결과가 양성으로 나온 ‘영상-병리 불일치’ 소견이 보인다면, 암세포가 샘플링 과정에서 누락됐을 가능성을 배제할 수 없다.

따라서 양성 결과가 나왔더라도 전문의의 판단에 따라 반드시 3~6개월 단위의 추적 관찰을 하거나, 더 넓은 부위를 확인하는 진공보조유방양성종양절제술(맘모톰)이나 양성종양절제술과 같은 추가 검사가 필요할 수 있다.”

-더 넓은 부위를 제거할 경우 흉터나 가슴함몰 등의 부작용은 없나.

“최근에는 ‘진공보조유방양성종양절제술(맘모톰)’과 같은 최소 침습 장비를 활용해 효과적으로 검사가 가능하다. 약 5mm 정도의 미세한 절개창을 통해 정교하게 병변을 제거하므로 흉터가 거의 남지 않는다. 특히 유륜을 통한 접근법은 흉터가 보이지 않게 만들어 흉터 걱정에서 자유로울 수 있다.

조직이 빠져나간 빈 공간은 시간이 지나면서 주변의 지방 조직이 자연스럽게 채워지도록 유도해 가슴의 모양 변형이나 함몰을 최소화한다.

다만, 종양의 위치나 크기에 따라 고난도의 술기가 필요하므로 가슴의 해부학적 구조를 완벽히 이해하고 심미적인 부분까지 고려하는 숙련된 유방 전문의의 세심한 수술 기법이 결과의 차이를 만들 수 있다.”

-유방암 진단을 받고 두려워하는 환자들에게 해주고 싶은 말씀은.

“유방암은 ‘착한 암’이라고 불릴 만큼, 조기에 진단하고 적절히 치료할 경우 완치율이 매우 높다. 0기나 1기에 발견하면 생존율이 95% 이상에 달한다. 결국 얼마나 빨리 발견하느냐가 생사와 치료 후 삶의 질을 결정한다. 두려움 때문에 검진을 미루지 말고, 적극적이고 정기적인 검진을 통해 소중한 건강을 지키시길 바란다.”

※유방외과 전문의 이승근 대표원장은… 이 대표원장은 의학박사이자 유방외과 전문의다. 고해상도 초음파와 진공보조유방양성종양절세술을 위한 첨단 장비를 활용해 유방암 조기발견에 최선을 다하고 있다. 병원은 ‘2026 대한민국 메디컬 헬스케어 대상(유방·단일공 복강경 부문)’을 수상하며 유방 질환 진료의 전문성을 인정받은 바 있다. 이 원장은 “유방암 진단 시 환자들이 겪는 막막함을 잘 알기에, 상급종합병원과의 빠른 진료 연계 시스템을 구축해 골든타임을 놓치지 않도록 돕고 있다”며 환자 중심의 진료 철학을 이어가고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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