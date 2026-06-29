투모로우바이투게더 수빈이 29일 서울 강남구 한 가방 매장 이벤트 행사에서 포즈를 취하고 있다. 이날 행사에는 투모로우바이투게더 수빈, 미야오 가원, 배우 하영이 참석했다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.cm

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