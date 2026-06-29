에녹 펜카패, 자작곡·새 프로젝트 응원 광고 진행…7월 한 달 라디오 채운다

사진=EMK엔터테인먼트

에녹 공식 팬카페 '화기에에' 팬들이 자작곡으로 자신만의 음악 세계를 넓혀가고 있는 올라운드 아티스트 에녹을 응원하기 위해 7월 한 달간 대규모 라디오 광고를 진행한다고 29일 밝혔다.

이번 응원 프로젝트는 오는 6월 30일 MBC 표준FM '정오의 희망곡' 3~4부 에녹의 프로그램 출연에 맞춰 지상파 라디오를 통해 진행된다. 이어 7월 1일부터는 인터넷 라디오 앱 KBS 콩(KONG)과 MBC 미니(mini)를 통해 순차적으로 광고가 송출된다. MBC 미니에서는 7월 20일까지 KBS 콩에서는 7월 30일까지 만나볼 수 있다.

광고에서는 에녹의 자작곡 '너는 여름이야'와 '괜찮아 괜찮아'를 소개한다. 특히 '너는 여름이야'는 에녹이 참여한 새로운 프로젝트 '녹음실의 캥거루(N-Roo)'의 앨범 'YOU, SUMMER' 타이틀곡으로 직접 작사·작곡에 참여해 자신만의 감성을 담아낸 작품이다. '괜찮아 괜찮아' 역시 따뜻한 위로와 희망의 메시지를 담아 싱어송라이터 에녹의 또 다른 음악적 매력을 느낄 수 있는 곡이다.

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광고는 MBC 미니에서 매 짝수 시 57분(06:57, 08:57, 10:57…), KBS 콩에서는 매 홀수 시 57분(05:57, 07:57, 09:57…)마다 송출된다.

팬들은 "에녹의 새로운 음악적 도전과 자작곡을 더 많은 사람들에게 알리고 응원하기 위해 이번 광고를 준비했다"며 "올여름 에녹의 음악이 많은 이들에게 시원한 감성과 따뜻한 위로를 전하는 선물이 되길 바란다"고 전했다.

한편, 에녹은 오는 7월 11일과 12일 KBS아레나에서 단독 콘서트를 개최하며 팬들과 만난다. 이번 라디오 광고는 아티스트 에녹의 새로운 음악적 도전과 단독 콘서트의 성공을 함께 응원하는 의미를 담고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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