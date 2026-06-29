성분에디터, 성수서 그린토마토 모공 앰플 팝업 스토어 운영

사진=성분에디터

글로벌 코스메틱 브랜드 성분에디터가 7월 올리브영 올영픽 선정에 맞춰 다양한 소비자 접점 확대 활동을 전개한다고 29일 밝혔다.

디즈니 캐릭터 곰돌이 푸와 협업한 한정판 에디션을 출시하는 한편 성수동에서는 브랜드 대표 제품인 ‘그린토마토 NMN 포어 리프팅 앰플’을 중심으로 한 팝업 스토어를 운영하며 브랜드 경험을 제공할 계획이다.

브랜드에 따르면 성분에디터는 오는 7월 1일 디즈니 곰돌이 푸와 협업한 한정판 에디션을 출시한다. 이번 에디션은 ‘곰돌이 푸와 함께하는 올여름, 모공 탄력 꿀조합’을 콘셉트로 기획됐으며 성분에디터의 대표 제품을 곰돌이 푸 컬렉션을 통해 특별한 패키지로 만나볼 수 있다.

출시 제품은 ‘그린토마토 NMN 포어 리프팅 앰플 더블기획_곰돌이 푸 기획세트’와 ‘실크펩타이드 EGF 하트핏 볼륨 리프팅 앰플 더블기획_곰돌이 푸 기획세트’ 2종이다. 해당 제품은 7월 1일부터 올리브영 온·오프라인 채널에서 판매되며 곰돌이 푸 한정 기획세트에서만 만나볼 수 있는 다양한 구매 사은품도 함께 제공된다.

성분에디터는 브랜드 대표 제품인 ‘그린토마토 NMN 포어 리프팅 앰플’을 중심으로 한 오프라인 팝업 스토어도 선보인다. 팝업 스토어는 7월 2일부터 7월 13일까지 서울 성수동 한서빌딩 내 성수포털에서 진행된다.

이번 팝업 스토어는 여름철 대표 피부 고민인 모공 관리에 초점을 맞춰 기획됐다. 브랜드의 베스트셀러인 그린토마토 NMN 포어 리프팅 앰플은 브랜드사 전 채널 합산 기준 누적 판매량 650만 병을 기록한 바 있다. 또한 해당 제품은 피부 온도를 즉각적으로 낮춰주는 -8.06℃ 쿨링 기능성을 갖춰 무더운 여름철 늘어진 모공과 열감 관리에 도움을 주는 것이 특징이라고 브랜드 측은 전했다.

팝업 스토어에서는 그린토마토 NMN 포어 리프팅 앰플의 쿨링감과 모공 케어 효과를 보다 직관적으로 경험할 수 있는 다양한 체험형 콘텐츠가 운영된다. 방문객들은 제품 체험 공간과 포토존, 게임존 등으로 구성된 공간을 통해 제품을 다각도로 체험할 수 있으며 모공 타이트닝 연상 게임 등 참여형 프로그램을 통해 제품의 핵심 효능을 재미있게 접할 수 있다. 또한 게임 참여 고객에게는 샘플과 본품, 팝업 스토어 한정 굿즈를 증정하며 제품 구매 고객을 대상으로 스쿱 이벤트도 진행한다.

성분에디터 관계자는 “이번 팝업 스토어는 브랜드 대표 제품인 그린토마토 NMN 포어 리프팅 앰플의 차별화된 제품력을 보다 재미있고 직관적으로 경험할 수 있도록 기획했다”며 “제품 체험은 물론 다양한 게임과 이벤트, 한정 굿즈까지 마련한 만큼 방문객들이 성분에디터만의 모공 케어 솔루션을 더욱 친근하게 경험할 수 있기를 기대한다”고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]