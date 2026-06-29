[談談한 만남] ‘음반 제작자→사진작가 변신’ 김평희 “마스터샷 선정, 지금도 안 믿겨요”

1990년대 김현철을 비롯해 유리상자·이기찬·박혜경·걸스데이 등 다양한 가수들을 길러내며 가요계 황금기를 이끈 김평희 비엠케이컴퍼니 대표는 최근 사진작가로 변신해 새로운 도전에 나섰다. 최근 LFI 갤러리가 선정한 마스터샷 영예를 안은 그는 “음악과 마찬가지로 사진 또한 대중이 좋아하는 사진을 찍고 싶다”고 말했다. 사진=본인 제공

한 시대의 음악을 만들던 제작자가 이제는 한장의 사진으로 찰나의 순간을 기록한다. 인기 뮤지션들의 음반과 매니지먼트를 맡아온 음반 제작자 김평희 비엠케이컴퍼니 대표는 최근 사진작가로 변신해 또 한 번 업계의 주목을 받고 있다.

김 작가는 수많은 아티스트의 가능성을 발굴하고 시장에 안착시키며 대중음악계의 황금기와 다변화를 온몸으로 이끈 베테랑 프로듀서다. 1989년 밴드 들국화 소속사 동아기획에서 매니저로 업계에 발을 담은 후 1995년 독립해 당대 인기 가수 김현철과 손잡으며 본격적인 음반 제작자의 길을 걸었다. 이후 포크 발라드의 대명사 유리상자, 독보적인 음색의 박혜경, 감성 발라더 이기찬과 모세 등의 음반을 잇달아 성공시키며 명실상부한 스타 제조기로 승승장구했다.

◆스타 제조기 이면엔 치열했던 암흑기

최근 스포츠월드와 만난 김 작가는 “가수와 음악을 함께 만든다고 생각했고, 제작자로서 돈만 댄다고 생각한 적은 한 번도 없다. 유리상자도 모든 앨범을 프로듀싱했다”고 소신을 밝혔다. 이어 “음악을 만들 때 가수의 의견을 충분히 듣고, 그 가수의 목소리가 가진 고유한 색깔을 찾아내는 데 온 힘을 쏟았다. 그 색깔이 결정되면 곡이나 가사를 거기에 맞춰나가는 것”이라고 설명했다.

그러나 녹음실에서 세세한 부분까지 직접 의견을 내고 수정하는 일이 잦았기 때문에 몇몇 가수들과 마찰을 빚는 일도 많았다. 김 작가는 “음악도 모르는 사람이 녹음실에 와서 이것저것 간섭하니 좋아할 리 없었다”며 당시에는 가수들이 자신을 달가워하지 않았다고 회상했다. 다만 결과적으로는 작업마다 성공을 거뒀고, 그래서 더욱 떳떳할 수 있었다.

그럼에도 이제는 그 시절을 조금 다른 시선으로 바라보고 있다. 김 작가는 “시간이 지나고 나니 가수들 입장에서는 얼마나 부담스러웠을까 하는 생각이 든다. 미안한 마음도 있다”면서도 “그때로 다시 돌아간다고 해도 결국 똑같이 했을 것 같다. 가수도 성공해야 하고 저도 성공해야 했기 때문이다. 미안하지만 욕을 얻어먹어야 하는 직업”이라고 웃었다.

당대 최고 아티스트들의 흥행 신화를 쓰며 승승장구하던 그였지만 탄탄대로만 걸을 수는 없었다. 2008년 글로벌 금융위기 직격탄을 맞으며 치열하고도 처절했던 암흑기를 보냈다. 후배의 월세방 등을 전전하며 법적인 채무를 모두 청산하기까지 걸린 시간은 무려 11년이었다. 서인영, 걸스데이, 모모랜드 등의 제작 및 매니지먼트를 도맡으며 눈코 뜰 새 없이 치열하고 바쁜 나날을 보냈다. 김 작가는 “웬만한 재벌 부럽지 않을 만큼의 돈을 벌었고 그만큼 썼다. 그때 망해서 정신 차리지 못했다면 지금도 술집이나 다니는 인간쓰레기로 살았을 것”이라며 “운이 좋았다. 성공했을 때 그렇게 못나게 살지는 않았는지 주변에서 많은 도움을 받았다. 그런 사람들이 옆에 없었다면 지금 이 자리에 있지도 못했을 것”이라고 떠올렸다.

◆처음 잡은 카메라, 30년 현장 감각에 열정 더했다

사진=본인 제공

긴 터널을 지나 법적인 빚 청산이 끝낸 뒤 업계를 떠나기로 결심한 그는 정년퇴직을 앞둔 동료들을 보며 제2의 인생을 고민했다. 경력을 살려 엔터 관련 유튜브 채널을 운영을 염두에 두고 영상 편집도 배웠고 드론 자격증도 취득했다. 그러던 중 당시 직원 한 명이 “영상보다 사진이 더 잘 어울릴 것 같다”고 추천했고, 한 번만 해보자는 마음으로 곧바로 카메라를 사서 셔터를 눌렀다. 엔터 업계에서 일하면서도 사진은 찍어봤지만 그때와는 느낌이 달랐고, 그 길로 사진에 빠져들었다. 언뜻 극적인 전환처럼 보이지만 사실 생뚱맞은 도전은 아니었다.

김 작가는 “엔터 업종에서 카메라는 떼어놓을 수가 없다. 앨범을 내려면 재킷 사진을 찍어야 하고, 뮤직비디오도 촬영해야 한다. 30년 넘는 세월 동안 현장에는 항상 내가 있었다. 업계에 어지간한 전문가와는 일을 같이 해본 것 같다”고 강조했다. 현장의 전문가 옆에서 온갖 영상과 사진을 직접 보고 경험했던 셈이다.

다만 전문 작가로서 뒤늦게 첫발을 뗀 만큼 철저한 노력이 필수였다. 여러 전문가에게 가르침을 구했고 24시간 내내 카메라를 만지며 재미를 만끽했다. 구도를 배우기 위해 미술학원까지 등록했다. 김 대표는 “카메라에 대해 공부하면서 실력이 느는 게 저 또한 느껴질 정도다. 늦게 시작했으니 남들 10년 걸릴 걸 5년으로 줄이려고 노력하고 있다”고 말했다.

◆뜻깊은 마스터샷 성과…선한 영향력 꿈꾼다

지난 2월 마스터샷 선정을 알리는 라이카 레터지

이같은 노력을 뚜렷한 성과로도 이어졌다. 올해 100년 전통의 독일 명품 카메라 브랜드 라이카의 LFI 갤러리 마스터샷에 작품이 두 번이나 선정됐다. 글로벌 사진 아카이브·전시 플랫폼인 LFI 갤러리는 전 세계 작가들이 올린 사진 가운데 편집진의 심사를 거쳐 우수작을 소개하는 공간이다. 마스터샷은 출품작 중에서도 전문 심사단의 엄격한 검증을 통과한 사진에만 붙는 일종의 선정 타이틀로, 사진가에게는 상당한 인정으로 받아들여진다.

지난 2월 처음 마스터샷에 선정된 작품은 이집트 여행 중 촬영한 비욘드 마이 셀프(Beyond Myself)로 ‘나는 지금 어디쯤에 있나’라는 주제를 담고 있다. 특별한 사건이 아닌 스쳐 지나가는 찰나의 순간을 기록하고자 한 그의 작품 의도가 담겼다. 이후 2개월여 만에 선정된 작품은 스페인 산티아고 순례길에서 촬영한 고양이 사진이다. 순례길을 통해 자신을 뛰어넘는 과정을 고양이에 투영해 담아냈다.

지난 4월 라이카 LFI 갤러리 마스터샷에 선정된 김평희 작가의 Untitled(무제).

김 작가는 “내 실력에 비해 과분하다는 생각에 지금도 안 믿긴다. 이렇게 빨리 성과를 얻을 수 있던 건 옆에서 많은 도움을 주신 덕분”이라고 주변에 감사를 전하며 “선생님들이 여럿 있는데 제자 중에서 제가 1등이라더라”라고 웃었다.

특히 스페인 산티아고 순례길은 그에게 특별한 장소다. 가장 힘들었던 시기에 도망치듯 떠났던 그곳에서 비를 맞아가며 눈물과 함께 길을 걸었고 깊은 정신적 치유를 얻게 됐다. 사진작가로서도 뜻깊은 성과를 안겨준 곳인 만큼 치열하게 담아온 순례길의 기록을 모아 늦어도 내년 가을 전까지 첫 개인 전시회를 열 예정이다. 전시 개최를 위해 올해 세 번에 걸쳐 약 6개월을 스페인에서 지낼 계획이며 예상 소요 비용만 해도 1∼2억원이다.

지난 4월 서울 중구 신세계백화점 본점 라이카 스토어에서 열린 사진전에 김평희 대표의 작품이 전시돼 있다. 사진=본인 제공

그럼에도 수익금은 소외된 환경에 놓인 아이들을 위해 100% 기부할 계획이다. 김 작가는 “어려운 환경에 처해 보면 삐뚤어져서 ‘그냥 나쁘게 살까’라는 생각도 한다. 나쁜 짓을 하는 게 돈 벌기는 편하다”며 “그런 생각 안 들도록 열심히 살면 언젠가 꼭 기회가 온다는 사실을 알려주고 싶다. 아이들이 열심히 공부해서 나중에 돈을 벌면 언젠가 또 다른 사람에게 베푸는 것, 그런 구조를 만드는 게 가장 아름답지 않을까”라고 털어놨다.

많은 사람의 공감을 얻는 작품으로 수익을 내고, 그 수익이 또 다른 선한 영향력으로 잇겠다는 마음가짐이다. 그는 “사진으로도 수익이 창출돼야 앞으로 계속 사진을 찍으면서 어려운 사람을 도울 수 있다. 음반 저작권처럼 팔릴 때마다 수익이 창출돼 조금이라도 누군가를 돕는 데 쓰인다면 너무 행복할 것 같다”고 바람을 전했다.

◆음악 이어 사진으로 대중과 소통

음악과 마찬가지로 사진 역시 대중과 소통해야 하는 예술이라는 게 그의 가치관이다. 프로듀서로서 대중의 감성을 읽는 데 집중했던 것처럼 사진도 많은 사람이 공감하고 좋아할 수 있는 작품을 만드는 것이 목표다. 김 작가는 “순수예술만 할 거라면 산속에 들어가 혼자 사진을 찍으면 된다. 대중가요를 했듯이 사진도 대중이 좋아하는 사진을 찍고 싶다”고 힘주어 말했다.

김 대표가 추구하는 사진은 화려한 기교보다 오래 곁에 머무는 사진이다. 한순간 감탄을 자아내는 작품보다 시간이 흘러도 집 한편에 걸어두고 싶은, 따뜻한 온기를 품은 사진을 남기는 것이 그의 목표다. 김 작가는 “대중가요를 오래 했던 사람인 만큼 지금도 가장 많이 고민하는 건 대중이 좋아하는 사진이 무엇이냐는 것”이라며 “사람들이 오랫동안 벽에 걸어두고 싶은 사진을 찍고 싶다. 사진을 갖고 싶다는 말을 들었을 때 기분이 제일 좋다”고 말했다.

산티아고 순례길 사진전이 끝나면 앞으로도 특정한 주제를 정하고 세계 곳곳을 다니며 자신만의 사진 프로젝트를 이어갈 계획이다. 한 지역의 풍경만 담는 것이 아니라 그곳 사람들의 삶과 행복, 그리고 따뜻한 이야기를 기록하는 작업을 하고 싶다는 구상이다.

김 작가는 “예를 들어 네팔을 두 번 정도 다녀왔는데 그곳 아이들의 행복한 얼굴이 아직도 잊히지 않는다. 경제적으로는 힘든 환경이지만 사람을 대하는 얼굴이 정말 선하고 행복해 보였다”고 회상하며 “그런 모습을 하나의 콘셉트로 담아내고 싶다. 결국 찍고 싶은 건 세계 어느 곳이든 그 안에서 살아가는 사람들의 행복과 삶의 이야기”라고 미소 지었다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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