‘오십프로’ 김채은 “매 순간 행복하고 감사했다” 종영소감

'오십프로'에서 경리 직원 이예지 역으로 활약한 신예 김채은이 뜻깊은 종영 소감을 전했다.

지난 26, 27일 방송된 MBC 금토드라마 '오십프로'에서 이예지는 헤븐 캐피탈 피해자들을 돕기 위해 시위 피켓을 준비하며 결연한 의지를 다졌다. 특히 북한 요원 리철진(정석용 분)을 검거하기 위해 관광호텔에 투입된 상황에서, 능청스러운 위장 연기로 시청자들에게 유쾌함과 긴장감을 동시에 선사했다.

김채은은 신인 배우임에도 신하균, 오정세, 허성태, 김상경, 김신록 등 쟁쟁한 대선배 사이에서도 주눅 들지 않고 자신만의 뚜렷한 색깔을 드러내며 매 장면을 빛냈다.

드라마 초반부터 차가운 말투 속에 깊은 속정을 숨긴 반전 매력의 '츤데레' 캐릭터를 완벽하게 소화한 김채은은 위험에 처한 회사 선배 봉제순을 재치 있게 구해주거나 불의에 맞서 피해자들을 위해 발 벗고 나서는 입체적인 감정선을 자연스럽게 표현해냈다.

김채은은 "드라마 '오십프로'와 '이예지'라는 매력적인 인물을 만나 연기할 수 있어 매 순간이 행복하고 감사한 시간이었다"며 "감독님과 작가님, 그리고 현장에서 큰 힘이 되어주신 선배님들과 모든 스태프분 덕분에 무사히 촬영을 마칠 수 있었다. 그동안 예지를 응원해 주시고 작품을 사랑해 주신 시청자분들께 진심으로 감사드리며, 앞으로 더 성장한 모습으로 찾아뵙겠다"고 소감을 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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