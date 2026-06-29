‘더 스카웃’ 최종 우승 이산, 알바 13개 →보컬 신예 우뚝

‘THE SCOUT : 다시 태어나는 별’ 이산이 최종 우승을 거머쥐며 가수로서 첫발을 뗐다.

지난 26일 방송된 ENA 성장형 음악 프로젝트 ‘더 스카웃’ 파이널 무대에서 최종 우승의 주인공은 이산이 차지했다. 매회 온라인 투표 상위권을 유지하며 강력한 우승 후보로 꼽혀온 그는 마지막 무대까지 흔들림 없는 실력을 자랑했다.

그는 한 주에 아르바이트를 13개씩 하며 현실을 버텨온 ‘알바 천재’로 소개됐다. 생계를 위해 쉴 틈 없이 일하면서도 음악의 꿈을 놓지 않았던 21살 청년은 결국 ‘더 스카웃’ 무대 위에서 재능을 증명했다.

이산은 페루 출신 어머니와 한국인 아버지 사이에서 태어난 참가자로, 방송 초반부터 팬들의 관심을 받았다. 이승철 마스터는 방송 중 이산을 향해 “페루가 낳은 국민 가수”라고 반갑게 인사를 건넸다.

2006년생으로 올해 21살인 이산은 R&B 특유의 감각적인 그루브부터 복고풍 무드, 트롯 감성이 묻어나는 곡까지 폭넓게 소화하며 장르를 자유롭게 넘나드는 보컬 신예로 주목받고 있다.

파이널 3라운드에서는 복고 감성이 살아 있는 ‘서울의 밤’을 자신만의 스타일로 열창하며 심사위원과 관객 모두를 사로잡았다. 여유로운 무대 매너, 섬세한 리듬감, 감정을 밀고 당기는 표현력은 21살 신인이라고 믿기 어려운 완성도를 보여줬다.

‘더 스카웃’은 기회를 놓쳤거나 새로운 도전을 꿈꾸는 뮤즈들이 마스터 군단의 손길을 거쳐 다시 태어나는 과정을 담은 성장형 음악 프로젝트로 이승철, 김재중, 웬디, DAY6 영케이 등 마스터들의 멘토링 속에서 이산은 최종 우승까지 올라섰다.

이산은 앞으로 TOP8 멤버들과 함께 이승철 마스터와의 콘서트 무대에 오르며 본격적인 행보를 이어갈 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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