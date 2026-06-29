H2O 준원, 10년 만 솔로곡 ‘낙원상가’ 발매…“제주도서 느낀점 가사로”

[사진제공=프로시마 엔터테인먼트]

록 밴드 H2O의 보컬 준원(본명 김준원)이 10년 만에 솔로 활동 기지개를 켠다.

준원은 29일 정오 자신의 솔로곡 ‘낙원상가’(樂園商歌, Paradise for sale)를 발매한다. 준원이 직접 작사·작곡했으며, 공동 프로듀서로 참여한 유지훈(키보드)과 황현우(베이스)가 편곡과 연주, 스튜디오 녹음까지 작업 전반에 걸쳐 힘을 모았다.

준원이 2018년부터 약 6년 가까이 제주도에서 거주할 당시 일하던 중 지나쳤던 관광객을 보면서 느낀 생각을 가사로 옮겼다. 그는 “제주도라는 섬은 낙원이고, 여기 살기 위해 일하고 있는 제 모습이 비쳤다. 그리고 한국 뮤지션들이 한 번은 침 흘리며 거쳐 가는 낙원상가도 떠올랐다”며 노랫말을 적어 나간 기억을 떠올렸다.

‘낙원은 공짜가 아니야 / 너도 나도 예왼 없어 / 돈 있으면 돈을 내고 / 돈 없으면 무언갈 팔아야 하네 …… 나는 나는 무얼 팔아야 하나 / 가진 건 노래 몇 곡 뿐인데 / 누가 내 노래를 사줄까 나도 갈수 있을까 To paradise’라는 가사와 함께 힘을 뺀 목소리에서는 노장 록커의 해탈한 현재의 모습이 정겹게 재현된다.

레게 리듬을 바탕으로 자유롭게 연주해 ‘퓨전레게’로 장르를 명명하며 노래 장르도 자유로워지겠다는 뜻을 덧붙였다. 그는 “예산이 풍부했다면 뮤직비디오도 제주에서도 찍고, 다양한 사람들도 찍고 싶었지만 이번에는 그냥 낙원상가로 만족하기로 했다”며 조만간 뮤직비디오 공개 계획도 밝혔다.

준원은 ‘낙원상가’ 발표를 기점으로 2개월마다 신곡 발표를 예고했다. 또 ‘준원 프로젝트’라는 타이틀로 10월 9일 홍대 웨스트브릿지에서 첫 공연을 시작한 후 다양한 라이브 활동을 계획하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]