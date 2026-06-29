‘개코와 이혼’ 김수미, 베트남서 여유 만끽…건강미 넘치는 비키니 자태 [스타★샷]

사진 = 김수미 SNS 계정

뷰티 브랜드 대표 겸 인플루언서 김수미가 베트남에서 비키니 자태를 공개하며 근황을 전했다.

김수미는 지난 28일 자신의 SNS에 “식물성광피부염 이라는 영광의 상처를 남겨준 베트남 출장. 하지만 모든 것이 너무 좋았다 잔뜩 먹었고 행복했다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 김수미 SNS 계정

사진 = 김수미 SNS 계정

공개된 사진 속 김수미는 야자수와 리조트 수영장을 배경으로 여유로운 시간을 보내고 있다. 독특한 패턴의 비키니 위에 옐로 컬러의 시스루 반팔 톱을 매치해 감각적인 스타일링을 완성했다.

사진 = 김수미 SNS 계정

또 용과를 들고 다양한 포즈를 취하며 군살 없는 슬림한 보디라인과 건강미를 드러냈다. 선글라스를 착용한 채 장난기 넘치는 표정을 짓는 모습에서는 특유의 밝은 에너지와 패션 감각이 돋보였다.

한편 김수미는 그룹 다이나믹 듀오 멤버 개코와 5년간의 열애 끝에 2011년 결혼해 1남 1녀를 뒀다. 두 사람은 지난 1월 결혼 생활을 마무리하고 이혼 소식을 전했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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