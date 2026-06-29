한국타이어 공급 WRC 그리스 랠리 종료…오지에 우승

한국타이어앤테크놀로지㈜가 레이싱 타이어를 독점 공급하는 ‘2026 FIA 월드 랠리 챔피언십(WRC)’ 8라운드 ‘그리스 아크로폴리스 랠리’가 28일 현지시간 그리스 루트라키 일대에서 종료됐다.

그리스 아크로폴리스 랠리는 높은 기온과 거친 비포장 노면으로 WRC 일정 중 타이어 부담이 큰 경기로 꼽힌다. 이번 대회 역시 섭씨 35도 안팎의 고온과 50도를 웃도는 노면 온도, 날카로운 암석이 깔린 코스 조건 속에서 진행됐다.

동일 스테이지를 두 차례 주행하는 랠리 특성상 노면 변화도 컸다. 첫 주행에서는 자갈로 인해 접지력이 제한됐고, 두 번째 주행에서는 마모된 노면에 암석과 깊은 홈이 드러나 타이어 내구성과 성능 유지가 주요 변수로 작용했다.

한국타이어는 이번 대회에 익스트림 전천후 랠리용 타이어 ‘다이나프로 R213’을 공급했다. 하드와 소프트 두 종류의 컴파운드를 운영해 거친 암석 지형과 반복 주행으로 변화하는 노면 조건에 대응했다.

경기에서는 토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀의 세바스티앙 오지에가 최종 우승했다. 현대 쉘 모비스 월드 랠리 팀의 티에리 누빌은 2위를 기록했으며, 타카모토 카츠타가 3위에 올라 토요타 팀이 더블 포디움을 달성했다.

WRC 시즌 9라운드는 7월 16일부터 19일까지 에스토니아 타르투에서 열리는 ‘에스토니아 랠리’로 이어진다. 해당 경기는 평균 시속 120km를 넘는 고속 비포장 숲길과 점프 구간이 특징이다.

한국타이어는 WRC 전 클래스에 레이싱 타이어를 독점 공급하고 있다. 회사는 극한 주행 환경에서 확보한 데이터와 기술 경험을 고성능 타이어 연구개발에 활용한다는 계획이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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