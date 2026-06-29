소유진♥백종원, 자녀 운동회 총출동…줄다리기까지 직접 나섰다 [스타★샷]

배우 소유진이 남편 백종원과 함께 자녀들의 운동회에 참석한 근황을 공개했다.
소유진은 지난 28일 자신의 SNS에 “정신없이 지나가는 하루하루”라는 글과 함께 사진과 영상을 게재했다.
그는 “애들 운동회날~ 청팀×홍팀. 아빠들 줄다리기가 하이라이트”라며 운동회 현장의 생생한 분위기를 전했다.
공개된 사진에는 자녀들의 학교 운동회에 참석한 소유진과 백종원의 모습이 담겼다. 소유진은 “같은 집에서 홍팀, 청팀. 엄마는 어디로 가야 할까요?”라며 파란 티셔츠 위에 빨간 옷을 걸친 채 양 팀을 모두 응원하는 모습을 공개해 웃음을 자아냈다.
영상에서는 백종원이 홍팀 소속 학부모로 줄다리기 경기에 직접 참여해 온 힘을 다하는 모습이 담겼다. 그는 학부모들과 함께 적극적으로 경기에 참여하며 열정을 보여줬다. 비록 홍팀은 청팀에 패했지만, 경기 후 아이들을 향해 손을 흔들며 인사하는 모습으로 훈훈함을 더했다.
한편 소유진과 백종원은 2013년 결혼해 1남 2녀를 두고 있다.
한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com
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