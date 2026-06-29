소유진♥백종원, 자녀 운동회 총출동…줄다리기까지 직접 나섰다 [스타★샷]

사진 = 소유진 SNS 계정

배우 소유진이 남편 백종원과 함께 자녀들의 운동회에 참석한 근황을 공개했다.

소유진은 지난 28일 자신의 SNS에 “정신없이 지나가는 하루하루”라는 글과 함께 사진과 영상을 게재했다.

그는 “애들 운동회날~ 청팀×홍팀. 아빠들 줄다리기가 하이라이트”라며 운동회 현장의 생생한 분위기를 전했다.

사진 = 소유진 SNS 계정

사진 = 소유진 SNS 계정

공개된 사진에는 자녀들의 학교 운동회에 참석한 소유진과 백종원의 모습이 담겼다. 소유진은 “같은 집에서 홍팀, 청팀. 엄마는 어디로 가야 할까요?”라며 파란 티셔츠 위에 빨간 옷을 걸친 채 양 팀을 모두 응원하는 모습을 공개해 웃음을 자아냈다.

영상에서는 백종원이 홍팀 소속 학부모로 줄다리기 경기에 직접 참여해 온 힘을 다하는 모습이 담겼다. 그는 학부모들과 함께 적극적으로 경기에 참여하며 열정을 보여줬다. 비록 홍팀은 청팀에 패했지만, 경기 후 아이들을 향해 손을 흔들며 인사하는 모습으로 훈훈함을 더했다.

한편 소유진과 백종원은 2013년 결혼해 1남 2녀를 두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]