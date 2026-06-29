최민식X최현욱 통했다…‘맨 끝줄 소년’, 공개 직후 32개국 톱10 진입

맨 끝줄 소년 포스터. 넷플릭스 제공

넷플릭스 시리즈 ‘맨 끝줄 소년’이 공개 직후 국내외 시청자들의 관심을 끌며 글로벌 흥행 가능성을 높이고 있다. 한국을 비롯한 아시아와 중동 등 전 세계 32개국에서 톱10에 이름을 올리며 작품에 대한 호평이 이어지고 있다.

카카오엔터테인먼트는 자사가 제작한 맨 끝줄 소년이 글로벌 시장에서 좋은 반응을 얻고 있다고 29일 밝혔다. 플릭스패트롤 기준 한국을 포함해 그리스, 말레이시아, 모로코, 베트남, 싱가포르, 아랍에미리트, 이집트, 인도네시아, 일본, 태국, 필리핀, 홍콩 등 총 32개국 톱10에 진입했다.

지난 26일 공개된 맨 끝줄 소년은 국내뿐 아니라 해외에서도 작품성과 배우들의 연기력에 대한 관심을 받고 있다. 주요 외신들은 심리적 긴장감과 독특한 서사, 배우들의 몰입도 높은 연기를 중심으로 긍정적인 평가를 내놓고 있다.

해외 매체 Leisure Byte는 “심리 게임과 은근한 긴장감이 가득한 드라마”라며 “최민식과 최현욱의 케미스트리가 극의 흐름을 이끌고, 절제된 영상미가 이야기 속 불안감을 효과적으로 전달한다”고 평가했다. South China Morning Post 역시 “참신한 스토리텔링 방식을 자랑한다”고 호평하며 작품의 독창적인 전개에 주목했다.

글로벌 시청자들의 반응도 이어지고 있다. 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 “절제되고 세심한 연출과 음악이 인상적이다”, “노련한 배우들의 연기로 캐릭터들이 현실감 있게 살아난다”, “의도적으로 남겨둔 모호함이 작품의 메시지를 더욱 선명하게 만든다” 등 다양한 호평이 쏟아지고 있다.

맨 끝줄 소년은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 허문오(최민식)가 강의실 맨 끝줄에 앉은 소년 이강(최현욱)의 천재성을 발견하면서 벌어지는 심리 서스펜스 드라마다.

인물 간의 미묘한 관계 변화와 예측하기 어려운 흐름이 몰입도를 높이며 정주행을 부르는 작품으로 주목받고 있다.

특히 최민식과 최현욱의 강렬한 연기 호흡은 작품의 핵심 관전 포인트다. 최민식은 열등감과 욕망 사이에서 흔들리는 허문오 캐릭터를 깊이 있는 연기력으로 표현하며 극의 중심을 잡았다. 이강의 글에 집착하며 점차 무너져가는 인물의 심리를 섬세하게 그려내며 강한 몰입감을 선사했다.

최현욱 역시 이강이라는 인물의 속내를 쉽게 드러내지 않는 미묘한 분위기와 복잡한 감정을 눈빛과 말투로 표현하며 존재감을 드러냈다.

두 배우는 작품 공개 전부터 서로에 대한 신뢰를 드러낸 바 있다. 최민식은 “이강이라는 캐릭터에 최현욱 배우 말고 다른 배우가 떠오르지 않을 정도였다”고 밝혔고, 최현욱은 최민식의 연기에 대해 “호랑이 같은 에너지가 압도적이었다”고 전하며 기대를 모았다.

카카오엔터테인먼트 관계자는 “맨 끝줄 소년은 예측불가한 사건, 그를 둘러싼 다양한 인물들의 변주와 욕망이 펼쳐지며 서스펜스의 재미는 물론, 인간의 내밀한 감정을 들여다보며 스스로에게도 많은 질문을 남기는 작품이다. 각 캐릭터들이 어떤 감정을 품고 어디로 달려가는지 그들의 이야기를 끝까지 함께 해주시길 바란다”고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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