게임 넘어선 따뜻한 동행…‘로스트아크’ 유저들, 국가유공자 어르신 돕기 나서

로스트아크 유저들이 어르신들과 함께 테라리움을 만들고 있는 모습. 스마일게이트 제공

게임을 즐기는 이용자들이 뜻깊은 나눔 활동에 힘을 모았다. 스마일게이트 희망스튜디오와 로스트아크 커뮤니티 이용자들이 국가유공자 어르신들을 위한 봉사활동에 참여하며 게임을 통한 사회적 가치 실현에 나섰다.

스마일게이트 희망스튜디오는 MMORPG(다중접속역할수행게임) ‘로스트아크’ 커뮤니티 3곳의 이용자들과 함께 국가유공자 어르신 지원 봉사활동을 진행했다고 29일 밝혔다.

이번 활동은 호국보훈의 달을 맞아 한국전쟁과 베트남전쟁 참전 국가유공자 어르신들의 주거 환경 개선과 생활 지원을 위해 마련됐다. 지난 27일 서울시립노원노인종합복지관에서 열린 봉사에는 ‘로아와’, ‘로펙’, ‘일로아’ 등 로스트아크 커뮤니티 이용자 약 50명이 참여했다.

이날 봉사자들은 국가유공자 어르신 75명을 대상으로 정서적 교류와 생활 지원 활동을 펼쳤다. 먼저 어르신들과 함께 테라리움을 만드는 프로그램을 진행하며 식물을 심고 작품을 완성하는 시간을 가졌다. 자연스럽게 이야기를 나누며 세대 간 교감의 시간을 쌓았다는 설명이다.

이후 봉사자들은 어르신들의 가정을 직접 방문해 선풍기, 창틀 등 손길이 필요한 생활 공간을 청소하고 정비했다. 평소 관리가 어려운 공간을 개선해 보다 안전하고 쾌적한 주거 환경을 만드는 데 힘을 보탰다.

희망스튜디오는 기부 캠페인도 함께 진행 중이다. 희망스튜디오 플랫폼에서는 오는 7월 12일까지 ‘국가유공자 어르신 주거 환경 개선 및 생계 지원’ FUNding 캠페인을 운영한다. 모인 기부금은 운영비 공제 없이 서울시립노원노인종합복지관에 전달돼 국가유공자 어르신들의 생필품 지원 등에 사용될 예정이다.

FUNding은 희망스튜디오가 운영하는 기부 캠페인으로, 누구나 즐겁게(fun) 참여할 수 있는 기부 문화를 만들겠다는 의미를 담고 있다.

스마일게이트 희망스튜디오 권연주 이사는 “이번 봉사활동은 게임사와 게임 커뮤니티, 이용자가 함께 사회적 가치를 만들어낸 의미 있는 사례”라며 “앞으로도 다양한 게임 커뮤니티와 협력해 미래 세대에 희망을 전달하고, 게이머들이 즐겁게 참여할 수 있는 플랫폼 역할을 이어가겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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