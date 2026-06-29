방치형 RPG로 돌아온 쿠키런…‘쿠키런:크럼블’ 사전 등록 개시

데브시스터즈가 ‘쿠키런’ IP를 활용한 신작인 ‘쿠키런 키우기 - 쿠키런: 크럼블’로 글로벌 시장 공략에 나선다. 사전 등록을 시작하며 본격적인 출시 준비에 돌입했다.

데브시스터즈는 개발 스튜디오 스튜디오킹덤이 개발 중인 모바일 신작 쿠키런 키우기 - 쿠키런: 크럼블(쿠키런: 크럼블)의 글로벌 사전 등록을 29일 정오부터 구글 플레이, 애플 앱스토어를 비롯해 갤럭시 스토어와 원스토어에서 시작한다고 이날 밝혔다.

쿠키런: 크럼블은 별도의 조작 부담 없이 성장하는 방치형 RPG로, 간편한 플레이 방식에 전략적인 쿠키·펫 조합 요소를 결합한 것이 특징이다. 몰려오는 적들을 빠르게 상대하는 떼 전투와 끊임없이 이어지는 보상을 통해 성장의 재미와 수집의 즐거움을 동시에 제공할 예정이다.

이번 작품에는 기존 쿠키런 세계관을 바탕으로 새롭게 재해석한 얼터너티브 쿠키들과 부스러기에 맞서는 용병 쿠키들의 이야기가 담긴다. 여기에 쿠키런 특유의 유쾌한 감성과 위트를 더해 색다른 모험을 선보일 계획이다.

데브시스터즈는 사전 등록 참여자 수에 따라 보상을 지급하고, 게임 세계관과 콘텐츠를 미리 경험할 수 있는 참여형 이벤트를 운영하는 등 출시 전부터 이용자들의 관심을 끌어올리기 위한 다양한 프로모션을 이어간다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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