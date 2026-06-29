우리은행 농구단, 팬들과 특별한 만남…응원에 감사 전했다

사진=우리은행 우리WON 제공

끊임없는 팬 사랑에 감사의 마음을 전했다.

우리은행 우리WON 여자프로농구단이 지난 27일 롯데시네마 아산터미널점에서 팬미팅을 개최하고 팬들과 뜻깊은 시간을 함께했다.

이번 팬미팅은 지난 시즌 동안 변함없는 성원을 보내준 팬들에게 감사의 마음을 전하는 시간이었다. 다음 시즌을 앞두고 선수단과 팬들이 함께 새로운 출발을 다짐하기 위해 마련했다. 이날 행사에는 약 300명의 팬들이 참석해 행사장을 가득 메우며 우리은행 농구단을 향한 뜨거운 관심과 애정을 보여줬다.

선수들은 평소 경기장에서 보여주지 못했던 솔직한 이야기와 비시즌 근황, 새 시즌 각오를 전하며 팬들과 한층 더 가까이 소통하는 시간을 가졌으며, 코칭스태프 역시 팀 운영 방향과 각오를 밝히며 팬들의 기대감을 높였다.

우리은행은 팬미팅을 통해 확인한 팬들의 뜨거운 응원과 성원에 힙입어 새 시즌 준비에 더욱 박차를 가할 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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