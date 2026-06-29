19년 장수 FPS ‘아바’, 신규 콘텐츠와 함께 19주년 축제 연다

네오위즈의 장수 온라인 FPS 게임 ‘아바(A.V.A)’가 서비스 19주년을 맞아 새로운 콘텐츠와 풍성한 이벤트로 이용자들을 만난다.

네오위즈는 아바 19주년을 기념한 업데이트를 진행하고, 오는 8월 24일까지 다양한 보상을 제공하는 특별 프로모션을 운영한다고 29일 밝혔다.

2007년 출시된 아바는 19년간 서비스를 이어오며 국내 온라인 FPS 시장을 대표하는 장수 게임으로 자리 잡았다. 빠른 전투 템포와 병과별 전략 플레이, 팀워크를 기반으로 한 게임성을 앞세워 오랜 시간 이용자들의 사랑을 받아왔다. 네오위즈는 꾸준히 게임을 즐겨온 이용자들에게 감사의 마음을 전하고 새로운 재미를 제공하기 위해 이번 업데이트와 이벤트를 마련했다.

먼저 6월 업데이트를 통해 섬멸 모드 맵 아나콘다를 새롭게 개편했다. 아나콘다 Core는 기존 맵보다 교전 동선을 다양화해 우회 공격과 전략적인 진입 플레이가 가능하도록 설계됐다. 이용자들은 퀵매치 섬멸과 AI 섬멸 모드에서 해당 맵을 만나볼 수 있다.

이와 함께 폭파 모드 맵 로테이션을 적용하고, SR 메카닉 부스터 2종도 새롭게 선보였다. 스나이퍼 전용 특수무기 Sniping Healing Pistol은 캡슐 상점에서 획득할 수 있으며, 블랙마켓 거래 가능 아이템과 형상변환 아이템 등 신규 콘텐츠도 추가됐다.

19주년 기념 이벤트 A.V.A 19th ANNIVERSARY : SUMMER FESTA는 오는 7월 1일부터 8월 24일까지 진행된다. 이벤트 기간에는 7월 업데이트를 통해 공개될 신규 캐릭터 이미지도 함께 선보인다.

대표 이벤트인 19주년 Take Your Gun에서는 매일 19분 이상 플레이하면 이벤트 재화 아이스크림을 획득할 수 있다. 이를 활용하면 원하는 영구제 아이템 2종을 선택해 받을 수 있다. 또 다른 이벤트 A.V.A MARBLE에서는 완주 횟수에 따라 인게임 재화 유로 등 다양한 보상을 제공하며, 19주년 기념 총기도 만나볼 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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