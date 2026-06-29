판타지오 제작 ‘김부장’ 흥행…콘텐츠 사업도 성공적

종합 엔터테인먼트 기업 판타지오가 제작한 SBS 금토드라마 ‘김부장’이 방송 첫 주부터 높은 시청률을 기록했다.

29일 판타지오(032800, 회장 남궁견)에 따르면 지난 26일 첫 방송된 SBS 금토드라마 ‘김부장’이 방영 2회 만에 2026년 방영된 SBS 드라마 중 최고 시청률을 기록했다. 이는 2021년 이후 SBS 드라마가 기록한 첫 주 기준 최고 시청률이기도 하다.

지난 27일 방송된 2회는 시청률 조사기관 닐슨코리아 기준 전국 시청률 15.7%를 기록했다. 수도권 시청률은 15.9%, 분당 최고 시청률은 18.1%까지 상승하며 해당 일자 전 채널·전 장르 프로그램과 주간 전체 프로그램 중 가장 높은 수치를 나타냈다.

동명의 웹툰을 원작으로 한 ‘김부장’은 평범한 아빠가 납치된 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 위험한 남자가 되어 싸우는 내용을 담은 아빠 유니버스 복수 액션 드라마다. 해당 드라마는 매주 금요일과 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.

판타지오는 기존 아티스트 매니지먼트 중심의 사업 구조에서 공연, 콘텐츠, 드라마 제작 등으로 사업 포트폴리오를 확대하고 있으며, 자체 지식재산권(IP) 확보를 통한 콘텐츠 밸류체인 강화에 주력하고 있다. 이번 드라마의 시청률 성과를 바탕으로 종합엔터테인먼트사로서의 입지를 다지겠다는 구상이다.

남궁견 판타지오 회장은 “‘김부장’은 제작진과 스토리를 갖춘 작품”이라며 “앞으로도 다양한 장르의 자체 IP 개발과 제작에 투자하고, 자사의 콘텐츠 제작 역량과 노하우를 바탕으로 완성도 높은 작품을 선보이도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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