부산성모병원, 차세대 심장 CT ‘레볼루션 바이브’ 도입

부산성모병원(병원장 구수권)이 빠른 심박수나 부정맥이 있는 환자도 약물 투여 없이 단 한 번의 심박동(One-beat)으로 심장 전체를 촬영할 수 있는GE헬스케어의 차세대AI 기반CT 레볼루션 바이브(Revolution Vibe)를 도입했다고 29일 밝혔다.

이번 장비 도입은 최근 급증하는 심혈관 질환에 대한 신속·정밀 진단과 함께, 소아와 고위험군 환자까지 아우르는 ‘환자 중심의 안전한 검사 환경’을 구축하기 위해 진행됐다.

기존 심장CT는 선명한 영상을 얻기 위해 심박수를 낮추는 약물(베타차단제)을 미리 투여해야 했고, 이로 인한 대기 시간과 부작용 우려가 있었다. 레볼루션 바이브는 심전도 신호 없이도 촬영이 가능한 ‘ECG-less Cardiac’ 기술을 적용해, 심박수가 빠르거나 심방세동 등 부정맥이 있는 환자, 관상동맥이 심하게 석회화된 환자도 약물 부담 없이 안정적이고 선명한 영상을 얻을 수 있다. 그동안 높은 심박수로 검사가 까다로웠던 고령 환자와 기저질환자도 한층 편하게 검사를 받을 수 있게 됐다.

응급 심혈관 질환 대응력도 강화됐다. 한 번의 회전으로160mm(16cm)에 이르는 넓은 부위를 촬영할 수 있어, 심장 전체를 단 한 번의 심박동으로 포착한다. 검사 시간을 크게 단축함으로써 심근경색·협심증 등 응급 혈관 질환 환자의 치료 골든타임을 확보하는 데 기여할 것으로 기대된다.

환자 안전성도 높였다. 1회전 0.23초의 빠른 촬영 속도와 GE헬스케어의 AI 기반 영상 재구성 기술(TrueFidelity DL)을 적용해, 적은 방사선량으로도 선명한 고해상도 영상을 구현한다. 덕분에 방사선 민감도가 높은 성장기 소아 환자는 물론, 반복 검사가 필수인 만성질환자에게도 한 차원 높은 안전한 검사 환경을 제공한다.

구수권 병원장은 “신규 기기 도입으로 응급환자와 어린이, 기저질환자 등 더 많은 환자가 약물과 방사선에 대한 부담을 덜고 안전하게 검사를 받을 수 있는 환경을 갖추게 됐다”며, “앞으로도 부산성모병원의 진단 역량을 지속적으로 강화해 지역사회에서 가장 신뢰받는 의료기관으로서 환자의 골든타임을 지켜내겠다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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