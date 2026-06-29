이본, 27년 만의 가수 컴백…'블랙 콩'으로 활동명 변경

배우 겸 DJ 이본이 ‘블랙 콩(Black Kong)’이라는 새로운 활동명으로 27년 만에 가요계에 컴백한다.

29일 가요계에 따르면 이본은 오는 30일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 가수 블랙 콩으로서의 첫 번째 디지털 싱글 ‘Yellow & pink’를 발매하고 음악 활동을 재개한다. 이번 신보는 지난 1999년 6월 발표했던 음반 ‘킬링타임(Killing Time)’ 이후 약 27년 만에 선보이는 음악 작품이다.

새 앨범 ‘Yellow & pink’에는 이본이 직접 작사에 참여한 ‘모짜렐라’와 ‘분홍 주문서’ 등 더블 타이틀곡 두 곡이 수록됐다. 이번 신보는 일상 속 감정과 생각을 노트에 기록하던 이본의 오랜 습관에서 출발했다. 과거 낙서장을 살펴보며 느낀 감상들이 자연스럽게 가사 작업으로 이어졌으며, 잠시 잊고 지내던 설렘과 사랑의 추억을 블랙 콩의 목소리로 담아냈다.

이본은 컴백을 앞두고 “오랜만에 음악으로 팬들과 만날 수 있다는 사실이 무척 설렌다”라며 “제 노래를 들으며 조금이라도 행복하고 편안해졌으면 하는 마음으로 작업한 만큼, 오랫동안 기다리고 응원해 준 분들께 작은 선물이 되기를 바란다”라고 소감을 전했다.

지난해 KBS 2Radio ‘이본의 라라랜드’를 통해 DJ로 복귀해 청취자들과 소통해 온 이본은 이번 신보 발매를 기점으로 연기 활동에도 박차를 가할 예정이다. 소속사 측은 이본이 올해 새 앨범 활동을 시작으로 영화와 드라마 등 다양한 작품을 통해 대중과 만날 계획이라고 밝혔다.

이본은 마지막으로 “배우 이본으로, 또 블랙 콩이라는 이름으로 오래도록 좋은 이야기를 전하는 사람이 되고 싶다”라며 “앞으로 라디오와 음악, 그리고 좋은 작품을 통해 다양하게 인사드릴 예정이니 많은 응원 부탁드린다”라고 덧붙였다.

가수 블랙 콩으로 변신한 이본의 새 앨범 ‘Yellow & pink’는 오는 30일 정오에 정식 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]