‘환한 미소로 샴페인 샤워’ 유해란, 여자 PGA 챔피언십 우승…첫 메이저대회 정상

사진=AP/뉴시스

유해란이 생애 첫 메이저 대회 정상에 섰다.

유해란은 29일 미국 미네소타주 채스카의 헤이즐틴 내셔널 골프클럽(파72)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 KPMG 여자 PGA챔피언십(총상금 1천300만 달러) 최종일 4라운드에서 버디 5개에 보기 3개로 2언더파 70타를 쳤다. 최종 합계 13언더파 275타를 기록했다. 최상단에 이름을 올리며 역대 여자 골프 대회 최대 우승 상금 195만 달러(약 29억9000만원)를 손에 넣었다. 우승을 확정한 뒤 시원하게 샴페인을 터뜨리며 기쁨을 만끽했다.

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개인 통산 4승째다. 유해란은 지난달 크로거 퀸시티 챔피언십에서 준우승하며 예열을 마쳤다. 이번 대회서 우승을 이루면서 개인 통산 4승째를 달성했다. 유해란이 메이저 대회 정상에 오른 것은 이번이 처음이다. 더불어 한국 선수가 이 대회에 정상에 오른 것은 2년 만이다. 2024년 양희영이 마지막이었다.

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한국 선수들에게 유독 따뜻한 텃밭이다. 이 대회서 박세리가 3차례(1998, 2002, 2006년), 박인비가 2013년부터 내리 3년 연속으로 우승을 차지했다. 이후 박성현(2018년), 김세영(2020년), 전인지(2022년), 양희영(2024년)이 정상에 이름을 올렸고 유해란이 바통을 이어받았다.

11언더파 277타를 기록한 윤이나는 유해란에 이은 단독 2위로 대회를 마쳤다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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