김영희 “이선민, 결혼 안 했다면 완벽한 이상형”…‘말자쇼’ 뒤흔든 팬심 고백

개그맨 김용명과 이선민이 토크 예능 프로그램에서 과거 이야기와 솔직한 입담을 선보인다.

29일 방송가에 따르면 오늘(29일) 밤 9시 30분에 방송되는 KBS2 ‘말자쇼’는 ‘해뜰날’ 특집으로 꾸며져 김용명과 이선민이 게스트로 출연한다. 두 사람은 녹화 현장에서 관객들의 고민을 함께 나누며 다양한 에피소드를 전했다.

이날 녹화에서 MC 김영희와 정범균은 게스트 김용명을 섭외하기 위해 4개월 전부터 공을 들였으나, 김용명이 지속적으로 출연을 거절했던 일화를 공개했다. 오랜 기간 출연을 고사해 온 김용명의 숨겨진 속사정은 본 방송을 통해 밝혀질 예정이다.

아울러 다양한 인터넷 밈(Meme)을 보유한 김용명은 그룹 방탄소년단(BTS)의 멤버 정국에게 자신의 밈을 인정받았던 일화를 소개했다. 이어 배우 류승룡, 에스파 윈터, 아이브 장원영 등이 참여해 화제를 모은 ‘니가 좋아’ 챌린지를 자신만의 스타일로 재해석한 무대도 선보였다. 한편, 현장 고민 해결 코너 도중 발언 분량 문제로 인해 김용명과 한 관객 사이에 설전이 벌어지는 소동이 발생하기도 해 대화의 전말에 관심이 쏠리고 있다.

최근 ‘놀면 뭐하니?’, ‘나 혼자 산다’, ‘동상이몽2’ 등 다수의 예능 프로그램에서 활약 중인 이선민은 이번 녹화를 통해 데뷔 후 처음으로 KBS 프로그램에 출연하게 된 소감을 전하며 최근 체감하고 있는 인기를 언급했다.

특히 MC 김영희는 이선민을 향해 “결혼만 안 했더라면 남자로서 내 완벽한 이상형”이라며 팬심을 고백해 현장 분위기를 자아냈다. 김영희의 깜짝 고백에 대한 이선민의 실제 반응은 방송을 통해 확인할 수 있다.

게스트들의 솔직한 이야기와 관객들과의 소통을 담은 KBS2 ‘말자쇼’는 오늘(29일) 월요일 밤 9시 30분에 방영된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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