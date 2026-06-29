“한국 축구 바닥부터 다시 시작해야”… 최휘영 문체부 장관, 한국 축구 대변화 예고

사진=뉴시스

“바닥부터 다시 시작해야 한다.”

최휘영 문화체육관광부 장관이 한국 축구대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 탈락을 두고 아쉬워하며 한국 축구에 대한 행정 변화를 예고했다.

최 장관은 28일 SNS에 “한국의 32강 진출이 좌절됐다. 숨죽이며 지켜봤지만, 결과는 조별리그 탈락”이라며 “너무나 아쉽다. 속이 상해 어쩔 줄 모르다 그저 멍하니 하늘을 바라봤다”고 했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조에서 승점 3(1승2패)에 그치며 32강 토너먼트 진출이 좌절됐다. 한국은 조 3위 간 경쟁에서 상위 8위 안에 들면 32강에 진출할 수 있었지만 그마저도 실패했다.

최 장관은 “어디서부터 꼬이기 시작했는지, 무엇이 우리의 발목을 잡은 근원이었는지, 그동안 숱하게 이야기해 온 수많은 논의를 정리하고 근본적인 대안을 만들어야 할 때”라고 했다. 이어 “국민 여러분의 마음이 다시 모아지는 그날까지 정부가 나서서 할 수 있는 모든 것들을 챙기겠다”며 “한국 축구가 넘어졌지만, 기필코 다시 일어나겠다”고 강조했다.

이재명 대통령에게 보고한 내용도 공개했다. 이 대통령은 이날 “국민들을 허탈하게 한 이번 월드컵 본선 진출 실패는 조직과 인사의 실패에 의한 것으로 보인다”며 “문체부에서 이번 사태의 정확한 상황, 원인 분석, 재발방지와 개선을 위한 대책을 꼼꼼하게 챙겨주길 바란다”고 했다.

이에 최 장관은 “온 국민의 희망과 자부심이 다시 살아날 수 있도록 뼈를 깎는 각오로 축구 행정 전반에 대한 대대적인 쇄신을 속도감 있게 추진하겠다”며 “참담한 이번 결과가 어떤 원인에서 비롯된 것인지 전문가들로 하여금 위원회를 구성해 철저하게 조사하고 그 과정에 드러나는 무능과 부실에 대해서는 합당한 책임을 엄중히 묻도록 하겠다”고 했다.

이어 “축구협회가 앞으로는 축구인들에 의해 투명하고 공정하게 운영돼 본연의 역할과 기능에 충실할 수 있도록 행정지도를 철저히 하고, 공공의 감시 및 견제가 이뤄질 수 있도록 시스템을 구축하겠다”고 다짐했다.

최 장관은 “이번 좌절과 아픔을 계기로 우리 유소년 육성 체계부터 심판 역량 강화와 첨단 기술 인프라 지원 등 한국 축구의 패러다임을 뿌리부터 다시 돌아보고 재설계할 수 있도록 투자와 지원을 아끼지 않겠다. 대한민국 축구가 다시 세계 무대에서 당당하게 호령할 수 있는 그날까지 멈춤 없이 달리겠다”고 강조했다.

한편 홍명보 감독은 29일 멕시코 과달라하라에서 기자회견을 열고 성적 부진의 책임을 지고 자진사퇴했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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