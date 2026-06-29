[모빌리티 NOW] 지커코리아, 국내시장서 한판승부

지리홀딩그룹 산하 프리미엄 전기차 브랜드 지커가 한국수입자동차협회(KAIDA)에 합류하며 국내 시장 진출 행보를 본격화하고 있다. 브랜드 인지도 확보와 판매 기반 구축을 넘어, 국내 수입차 업계의 공식 체계 안으로 들어오며 장기 정착을 위한 사전 작업에 속도를 내는 모습이다.

지커코리아는 최근 KAIDA 신규 회원사로 가입했다. KAIDA는 수입차 통계와 시장 조사, 제도 대응, 업계 현안 조율 등을 맡는 단체다. 지커가 협회에 합류한 것은 향후 국내 수입차 시장에서 정식 브랜드로 활동하겠다는 의지를 보여주는 행보로 해석된다.

지커의 국내 진출 준비는 이미 단계적으로 진행돼 왔다. 지커는 한국 법인을 설립한 뒤 국내 상표 등록, 시장 조사, 판매망 구축 등을 이어왔다. 최근에는 서울 강남권에 브랜드 갤러리를 열고 기술력과 브랜드 정체성을 소개하는 등 소비자 접점 확대에도 나섰다.

본격적인 판매 준비도 시작됐다. 지커코리아는 국내 첫 출시 모델로 중형 전기 SUV인 지커 7X를 공개하고 사전예약에 들어갔다. 서울과 수도권, 대전, 부산 등 주요 거점에서 차량을 선보이며 초기 고객 확보에 나선 상태다. 연내 전시장과 서비스센터를 추가로 확대하는 계획도 세우고 있다.

지커 7X는 국내 전기 SUV 시장을 겨냥한 전략 모델이다. 5000만~7000만원대 가격대에 놓인 중형 전기 SUV로, 테슬라 모델 Y와 현대차 아이오닉 5, 기아 EV5·EV6, 폴스타 4 등과 경쟁할 전망이다. 지커는 긴 주행거리, 빠른 충전 성능, 고출력 사양, 넓은 실내공간 등을 앞세워 프리미엄 전기차 수요를 공략한다는 전략이다.

KAIDA 가입은 이 같은 판매 준비의 연장선으로 볼 수 있다. 국내 수입차 시장에서 신생 브랜드가 넘어야 할 장벽은 단순한 상품성보다 신뢰도와 사후관리다. 특히 중국 전기차 브랜드는 가격과 성능 경쟁력을 갖췄더라도 품질 인식, 잔존가치, 부품 수급, 서비스망에 대한 우려를 해소해야 한다. 협회 가입과 네트워크 확대는 이 같은 불확실성을 낮추기 위한 제도권 편입 전략으로 풀이된다.

지커의 국내 시장 진입은 중국 자동차 브랜드의 전략 변화도 보여준다. 과거 중국차가 가격 경쟁력을 앞세운 대중형 모델 중심이었다면, 지커는 프리미엄 전기차 시장을 겨냥하고 있다. 고성능 전기 파워트레인과 디지털 편의사양, 고급화된 실내외 디자인을 내세워 수입 전기차 소비층을 공략하겠다는 구상이다.

관건은 첫 모델인 7X의 초기 반응이다. 국내 전기 SUV 시장은 이미 경쟁이 치열하다. 테슬라는 브랜드 인지도와 충전 생태계를 갖췄고, 현대차·기아는 국내 서비스망과 전동화 모델군에서 강점이 있다. 폴스타와 볼보 역시 프리미엄 이미지를 기반으로 시장을 공략하고 있다. 지커가 이들과 경쟁하려면 가격과 성능뿐 아니라 초기 품질과 고객 대응에서도 신뢰를 확보해야 한다.

향후 라인업 확대도 주목된다. 지커는 글로벌 시장에서 SUV, 세단, MPV 등 다양한 전기차를 운영하고 있다. 국내에서도 7X의 판매 성과와 소비자 반응에 따라 추가 모델 도입을 검토할 가능성이 있다. 다만 당분간은 7X를 중심으로 브랜드 인지도와 판매·서비스 체계를 안정화하는 데 집중할 것으로 보인다.

업계 관계자는 “지커코리아의 KAIDA 합류는 국내 진출을 공식화하는 상징적 행보지만 실제 시장 안착 여부는 협회 가입 자체보다 차량 인도 이후의 소비자 경험에서 결정될 가능성이 크다”며 “충전 편의성, 소프트웨어 안정성, 정비 대응, 부품 공급, 중고차 잔존가치가 지커의 국내 성패를 가를 핵심 변수가 될 전망”이라고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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