최우식, 파리 패션쇼 ‘흑인 팬 차별’ 의혹 직접 해명…“시간 짧았을 뿐”

최우식이 차별 의혹에 대해 해명했다. 출처=최우식 SNS

배우 최우식이 해외 패션쇼 현장에서 불거진 이른바 '팬 패싱(외면)' 및 차별 의혹에 대해 직접 해명했다.

28일 최우식은 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 영문으로 된 입장문을 게재하고 “현장에서 미처 확인하지 못했다면 죄송하다”며 사과의 뜻을 전했다. 그는 이어 “제한된 시간 내에 최대한 많은 분께 사인을 해드리려고 노력했으나 시간이 너무 짧았다”며 “다음에 꼭 다시 만날 수 있기를 진심으로 바란다”고 설명했다. 의도적인 외면이 아닌, 현장 상황상 발생한 오해라는 취지다.

앞서 지난 26일 한 해외 누리꾼은 SNS를 통해 프랑스 파리 패션쇼 현장에서 촬영된 영상을 공개하며, 특정 배우로부터 인종 차별을 당했다고 주장했다.

해당 누리꾼은 “좋아하는 배우에게 사인을 받기 위해 포스터와 피켓을 준비했으나, 그 배우는 눈도 마주치지 않은 채 내 주변의 다른 팬들에게만 사인을 한 뒤 자리를 떠났다”고 밝혔다. 이어 “평소 인종 차별이라는 단어를 쉽게 쓰는 편이 아니지만, 굳이 내 앞까지 와서 다른 이들에게만 팬 서비스를 해준 점은 이해하기 어렵다. 당시 그 자리에 흑인은 나뿐이었다”며 불쾌감을 토로한 바 있다.

논란이 확산되자 최우식은 직접 현장 상황을 해명하며 진화에 나섰다. 한편, 캐나다 국적의 최우식은 글로벌 무대에서 활발히 활동 중인 만큼, 이번 해명을 통해 해외 팬들과의 오해를 불식시키기 위한 빠른 대처를 보여준 것으로 풀이된다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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